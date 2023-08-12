مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

التعادل الإيجابي ينهي الوقت الأصلي بين الهلال والنصر في نهائي كأس العرب

بث مباشر
مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

الهلال الهلال السعودي الهلال السعودي أمام النصر الهلال السعودي ضد النصر الهلال السعودي ضد النصر مباشر مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر يوتيوب مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر تويتر مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر يلا كورة الساعة كم مباراة الهلال السعودي اليوم الهلال السعودي لايف الهلال السعودي مباشر الهلال السعودي مباشر اليوم الهلال السعودي والنصر الهلال السعودي والنصر بث مباشر الهلال السعودي والنصر مباشر أهداف مباراة الهلال السعودي والنصر النصر بث مباشر بث مباشر الهلال السعودي اليوم بث مباشر الهلال السعودي والنصر بث مباشر مباراة الهلال السعودي والنصر تشكيل مباراة الهلال السعودي أمام النصر ماتش الهلال السعودي والنصر مباراة الهلال السعودي والنصر مباراة الهلال السعودي اليوم بث مباشر مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر مباراة الهلال السعودي اليوم مباشرة مباراة الهلال السعودي اليوم مباشرة الآن مباراة الهلال السعودي بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد النصر مباراة الهلال السعودي مباشر مباراة الهلال السعودي والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي مباشر الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنصر مواجهات الهلال السعودي والنصر
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. تعرف على موقف رونالدو

مباشر تويتر youtube مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر {0-0}.. لايف الآن كووورة Kooora مشاهدة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يوتيوب {الشوط الأول}

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة راموس

مباراة النصر اليوم تويتر.. مباشر الآن الشوط الأول {0-0} مشاهدة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي {شاهد يوتيوب لايف}

عاجل.. فيراري الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وسط صدمة كولر