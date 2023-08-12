مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض

بث مباشر
كورة لايف مشاهدة
كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شو

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

النصر النصر أمام الهلال النصر ضد الهلال النصر ضد الهلال مباشر مباراة النصر اليوم مباشر يوتيوب مباراة النصر اليوم مباشر تويتر مباراة النصر اليوم مباشر يلا كورة الساعه كم مباراة النصر اليوم النصر لايف النصر مباشر النصر مباشر اليوم النصر والهلال النصر والهلال بث مباشر النصر والهلال مباشر أهداف مباراة النصر والهلال الهلال بث مباشر بث مباشر النصر اليوم بث مباشر النصر والهلال بث مباشر مباراة النصر والهلال تشكيل مباراة النصر أمام الهلال ماتش النصر والهلال مباراة النصر والهلال مباراة النصر اليوم بث مباشر مباراة النصر اليوم مباشر مباراة النصر اليوم مباشرة مباراة النصر اليوم مباشرة الان مباراة النصر بث مباشر مباراة النصر ضد الهلال مباراة النصر مباشر مباراة النصر والهلال بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر مشاهدة مباراة النصر الان مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة النصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر مباشر الان مشاهدة مباراة النصر والهلال مواجهات النصر والهلال موعد مباراة النصر والهلال بث مباشر مباراة النصر والهلال اليوم نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم يوتيوب مباراة الهلال والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الهلال والنصر كاس الملك مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر مباراة النصر اليوم مباراة الهلال و النصر مباراة النصر و الهلال مباراة الهلال ضد النصر الهلال مباشر الهلال والنصر
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. تعرف على موقف رونالدو

مباشر تويتر youtube مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر {0-0}.. لايف الآن كووورة Kooora مشاهدة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يوتيوب {الشوط الأول}

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة راموس

مباراة النصر اليوم تويتر.. مباشر الآن الشوط الأول {0-0} مشاهدة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي {شاهد يوتيوب لايف}

عاجل.. فيراري الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وسط صدمة كولر