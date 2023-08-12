مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر اليوم السبت 12/8/2023 في نهائي البطولة العربية

نتيجة مباراة النصر ضد الهلال 2-1 اليوم بالبطولة العربية

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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر والهلال

أنهى التعادل الإيجابي بهدف لهدف نتيجة الوقت الأصلي بين الهلال والنصر، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتجه الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، لحسم البطل.

سجل ميشيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي الهدف الأول لفريقه في شباك النصر بالدقيقة 51.

وأحرز كريستيانو رونالد لاعب النصر هدف التعادل لفريقه في شباك الهلال بالدقيقة 75.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، أليكس تيليس
خط الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش
الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس
الدفاع: سعود عبدالحميد- كاليدو كوليبالي- على البليهي- ياسر الشهراني
خط الوسط: روبين نيفيز- محمد كنو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
الهجوم: ميشايل- سالم الدوسري- مالكوم.

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