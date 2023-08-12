مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

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مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟
على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 116 مباراة، فاز الهلال في 42 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 32 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بكافة البطولات؟
سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 173 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

البطولة

عدد المباريات

عدد مرات فوز الهلال

عدد مرات فوز النصر

التعادل

الدوري السعودي

116

42

42

32

كأس الملك

19

10

5

4

كأس ولي العهد

11

8

3

0

كأس الاتحاد

23

6

9

8

كأس السوبر

2

1

1

0

دوري أبطال آسيا

1

1

0

0

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

1

0

1

0

من الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر؟
يتصدر ماجد عبد الله أسطورة النصر، قائمة هدافي ديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلفه محمد السهلاوي لاعب النصر السابق بـ 17 هدفًا، وفي المركز الثالث محمد سعد العبدلي برصيد 16 هدفًا.

ويعد سامي الجابر هو هداف الهلال في تاريخ مواجهات ديربي الرياض، إذ تمكن من هز شباك النصر في 10 مناسبات، وخلفه ياسر القحطاني بتسعة أهداف.

وانضم كريستيانو رونالدو لقائمة المسجلين في الديربي بتسجيله هدفين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

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اللاعب

الفريق

عدد الأهداف

ماجد عبد الله

النصر

21

محمد السهلاوي

النصر

17

محمد سعد العبدلي

النصر

16

سامي الجابر

الهلال

10

أحمد الدنيني

النصر

9

ناصر الجوهر

النصر

9

ياسر القحطاني

الهلال

9

سليمان مطر

الهلال

8

نجيب الإمام

الهلال

7

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