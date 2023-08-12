بث مباشر مباراة الزعيم ضد النصر تويتر: الآن يلا كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال الشوط الأول بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزعيم ضد النصر تويتر: الآن يلا كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت ، بث مباشر مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

بث مباشر مباراة الزعيم ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت، وتشهد الكرة العربية صراعا قويا بين قطبَي الكرة السعودية الهلال والنصر على زعامة الكرة العربية، عندما يلتقي الفريقان الكبيران على ستاد مدينة الملك الفهد في نهائي البطولة العربية للأندية، التي تعتبر الأكثر تميزا من خلال نسختها الحالية بين جميع بطولات العرب بعد أن شهدت وجود عدد ليس بالقليل من أساطير اللعبة الشعبية الأولى في العالم من الأوروبيين والأفارقة واللاتينيين.

وتأهل النصر إلى اللقاء الفاصل إثر تغلبه على الشرطة العراقي بهدف دون رد في نصف النهائي الذي شهد تفوق الهلال على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لقاء من نوع خاص سعودي برتغالي

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت، لقاء الليلة لا يعتبر سعوديا خالصا فقط، بل برتغاليا أيضًا لكونه يمثل مواجهة بين جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، ومواطنه لويس كاسترو نظيره في النصر.

ويتسلح كاسترو بعدد من أساطير الكرة في العالم، وعلي رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أندرسون تاليسكا،

بجانب عدد من أفضل العناصر التي عرفها النصر مثل سلطان الغنام وعبد الله مادو وعبد الله الخبيري..

وفي المقابل فإن جيسوس، مدرب الهلال، يعتمد أيضًا على مجموعة من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق: سعود عبد الحميد وكوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني وكنو وروبن نيفيز وميشيل ديلجادو وسالم الدوسري وسافيتش مالكوم.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم في نهائي البطولة العربية

تنطلق مباراة الهلال والنصر في نهائي بطولة الأندية العربية بنسختها الجديدة كأس الملك سلمان 2023 اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

ملعب مباراة الهلال ضد النصر في نهائي بطولة الأندية العربية

تقام مباراة الهلال ضد النصر السعودي على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر اليوم السبت 12 أغسطس 2023 عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك سلمان

ومن المنتظر أن تذاع القمة السعودية التي تجمع بين الهلال والنصر عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة ssc sports، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

تردد قناة SSC1 Sport الناقلة لمباراة الهلال والنصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو