بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر السعودي في نهائي كأس الملك سلمان

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

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كما يعد هذا أول نهائي بين الفريقين في تاريخ البطولة العربية للأندية، بينما تقابلا بالنهائيات في 8 مناسبات مختلفة من قبل، نجح خلالها الزعيم في التفوق في 5 مرات، بينما خطف العالمي الفوز في 3 مرات.

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من المنتظر أن يكون ملعب مباراة الهلال والنصر، بطلي السعودية هو استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ومن المقرر أن يلتقي الهلال أمام النصر اليوم السبت، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وفي الساعة السادسة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية

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موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

وعن موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، سيقام نهائي البطولة العربية بين كل من النصر السعودي ضد الهلال السعودي، يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم، قررت تقديم موعد مباراة الهلال والنصر، المقرر لها يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، لمدة 3 ساعات.

وستقام المباراة النهائية للبطولة العربية 2023 بين الهلال والنصر يوم السبت القادم 12 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

تأهل الهلال السعودي

وكان قد نجح الهلال السعودي في التأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز على فريق الشباب 3-1 في النصف نهائي البطولة العربية. وعلى الناحية الثانية، تأهل النصر السعودي للمباراة النهائية للبطولة العربية على حساب الشرطة العراقي 1-0 بهدف سجله رونالدو.

ومن المرتقب، أن يشهد ديربي الكرة السعودية في نهائي البطولة العربية اليوم بين النصر والهلال السعودي، حضورا جماهيريا كبيرا، نظرًا للشعبية الكبيرة للفريقين في السعودية.

الهلال والنصر

ويمتلك البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، ذكرى سابقة وحيدة ضد النصر قبل مواجهة الفريقين، حيث واجهة النصر في مباراة واحدة التي كانت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في 8 ديسمبر من عام 2018.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصًا لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتًا شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).



في حين يبلغ وزن الكأس 6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

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وتنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر للمباراة المرتقبة.