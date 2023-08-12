مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت [نهائي كأس الملك] ،المباراة النهائية في كاس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والتي كانت بروفة رائعة لكل الأحداث الرياضية التي تنتظر المملكة العربية السعودية استضافتها، لقاء النصر والهلال يعود في حلة عربية خالصة.

الفريقان وصلا إلى النهائي بعد مشوار ماراثوني، بدآه بالتأهل في الوصافة كل من مجموعته وهو ما يوحي بقوة التنافسية في تلك البطولة.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت ، يدخل الفريقان هذا اللقاء، بعد مشوار حافل وصعب، بدافع تحقيق اللقب، إذ تأهل النصر وصيفاً لمتصدر فرق مجموعته، وتغلب على حامل اللقب فريق الرجاء بثلاثة أهداف لهدف في دور الثمانية، وفي نصف النهائي تجاوز الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، فيما حلّ الهلال ثانياً في مجموعته، وانتصر على الاتحاد والشباب في ربع ونصف النهائي وبنتيجة واحدة 3/‏‏ 1.

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت ، يلتقى فريق الهلال السعودي، مع نظيره النصر، فى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق 12-8-2023.

تقام المباراة على ملعب ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" وتذاع المباراة عبر قنوات ssc المالكة لحقوق البث المباشر للبطولة العربية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

ومن المتوقع أن يمثل الهلال السعودي فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى: حبيب الواطيان، خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهري، خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيال ديلجادو، سالم الدوسري، خط الهجوم: مالكوم، سافيتش.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

ومن المتوقع أن يمثل النصر السعودي فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى: نواف العقيدي، خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، خط الوسط: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

مشوار الهلال فى البطولة العربية

وبدأ الهلال السعودي مبارياته بدور المجموعات للبطولة بتعادل سلبي مع أهلي طرابلس، ثم خسارة درامية من السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية، ثم فوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتأهل الهلال كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وفي دور الثمانية يهزم مواطنه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم يتفوق على مواطنه الشباب بنفس النتيجة بالدور نصف النهائي، قبل صدامه مع فريق سعودي ثالث وهو النصر في النهائي المرتقب اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

مشوار النصر فى البطولة العربية

أما فريق النصر السعودي بدأ مشواره بدور المجموعات بتعادل سلبي أيضا ولكن مع مواطنه الشباب ثم تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثالثة والأخيرة ليصعد كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، وفي دور الثمانية يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم ينتصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بالدور نصف النهائي، ليكون على موعد مع صدام خارج التوقعات مع الهلال في المباراة النهائية.

وكان الهلال طريقة محفوف بالمخاطر وبالأخص في دور المجموعات، فهو بلغ لربع النهائي بصعوبة كبيرة بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة ورفع رصيده لـ 4 نقاط وتأهل ثاني مجموعته، ومن ثم واصل مشواره بالفوز على الاتحاد بثلاثية لهدف ومن ثم الشباب بنصف النهائي ليصل للمباراة الختامية بجدارة واستحقاق.