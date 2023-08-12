رابط url .. بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت [ نهائي البطولة العربية ]

رابط مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب الآن في نهائي كأس الملك سلمان 2023 يلا شوت

رابط مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب الآن في نهائي كأس الملك سلمان 2023 يلا شوت،يلتقى فريق الهلال السعودي، مع نظيره النصر، فى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق 12-8-2023.

تقام المباراة على ملعب ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" وتذاع المباراة عبر قنوات ssc المالكة لحقوق البث المباشر للبطولة العربية.

رابط مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب الآن في نهائي كأس الملك سلمان 2023 يلا شوت

تأهل نادي الهلال من نصف النهائي على حساب القطب الثالث لمدينة الرياض نادي الشباب، فيما صعد نادي النصر على حساب نادي الشرطة العراقي.

رابط مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب الآن في نهائي كأس الملك سلمان 2023 يلا شوت

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس العرب للأندية 2023 الزعيم في المجموعة الثانية، وصعد منها كوصيف خلف السد، فيما جاء العالمي في المجموعة الثالثة وتأهل كوصيف خلف الشباب، قبل أن يقصي فارس نجد الرجاء ويتخطى الأزرق الاتحاد السعودي في ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

حيث يمكنكم متابعة مباراة النصر والهلال السعودي ضمن منافسات الدور النهائي في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، وعلي قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي بلال علام، وقناة SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي، ويستعد كلا من الفريقين لهذه المعركة الشرسه بكل قوة وتركيز عالي، من أجل تحقيق الفوز واقتناص اللقب والوقوف حاملا الكأس علي منصة التتويج مما يحفزه لدخول الموسم الجديد بدفعة معنوية هائلة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر:

يمكن مشاهدة المباراة على القناة SSC1 HD ومنصة التطبيق Shahid.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويستهدف الزعيم الخطير والذي طور من أدائه في الأدوار الإقصائية بشكل ملحوظ حصد اللقب اليوم من أجل دخول الموسم الجديد بالسعودية بمعنويات مرتفعة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي أمام الخصم لمحاولة اعتلاء منصات التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العربية.

وعلى الجانب الأخر، لم يواجهة النصر صعوبة كبيرة في الوصول للأدوار الإقصائية وبولز دور المجموعات بالرغم من أنه جاء وصيف المجموعة التي تواجد فيها برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الزمالك.

وجاء مشوار النصر في الأدوار الإقصائية بشكل قوي، فهو في ربع النهائي تمكن من تخطي عقبه الرجاء الرياضي في ربع النهائي بثلاثية لهدف، ومن ثم الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد.

مسار الفريقين في البطولة:

نجح الهلال السعودي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد أداء رائع في نصف النهائي أمام الشباب، حيث فاز بنتيجة 3-1.

من ناحية أخرى، تمكن فريق النصر السعودي من التغلب على الشرطة العراقي بتسجيل هدف نظيف من ركلة جزاء سجله اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما أهله للمشاركة في المباراة النهائية.

تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى حبيب الواطيان. خط الدفاع سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري. خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري. خط الهجوم مالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالله مادو- أليكس تيليس. خط الوسط عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا. خط الهجوم ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو