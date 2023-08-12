بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر ماتش النصر يلا شووت: مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم، تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، إلى مباراة القمة التي يستقبل من خلالها نادي النصر السعودي الذي يواجه غريمه التقليدي الهلال، مساء يوم السبت ، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية الحوية، في اطار منافسات الدور النهائي لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023:

يهدف فريق عمل لموقع بوابة الفجر إلى توفير جميع المعلومات عن القنوات الناقلة لمباريات فرقكم المفضلة، وندعوكم إلى إتباع التردد الملائم حتى يستقبل مشاهدين الكرام البث بصورة واضحة. ولذلك، قام المسؤولون عن موقعنا المحترم بجمع تصنيفات أهم الترددات لهذه القناة على أقمار نيل سات وعرب سات بهدف تسهيل استخدامه.

تردد قناة SSC على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023

حرص على اتباع التردد الملائم حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل جودة صوت وصورة أثناء مشاهدة بطولاتك الرياضية المفضلة المعروضة على قناة SSC الرياضية.

اتّبع الخطوات التالية بسهولة لمعرفة كيفية استقبال قناة SSC.

قم بفتح الرسيفر أولًا، ثم انتقل إلى خيار الإعدادات.

في المرتبة الثانية، يجب عليك اختيار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه سواءً كان ذلك على قمر (أراب سات) أو (نايل سات).

ثالثًا، يتوجب عليك الاختيار بحرص التردد الملائم وفقًا للاختيار الذي قمت به للقمر الصناعي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

أعلنت مجموعة القنوات الرياضية SSC عن تردد قناة SSC، وأكدت أن هناك العديد من المفاجآت الرياضية القادمة ستُعرض على هذه القناة. يتم بث تردد قناة SSC حاليًا عبر القمر الصناعي Arabsat، وذلك باستخدام التردد 12418 H والنظام DVB-S2. بينما يتم بث قنوات SSC على القمر الصناعي Nilesat، باستخدام التردُّد 12523 ومع معامل تصحيح خطأ 5/6 وبسرعة ترميز 27500.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس العرب.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات ssc الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

SSC 1 HD

رؤوف خليف

Shahid VIP

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو