رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب يلا شوت الآن في نهائي كأس الملك 2023

رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب يلا شوت الآن في نهائي كأس الملك 2023

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رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب

رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب يلا شوت الآن في نهائي كأس الملك 2023 ، ويبحث النصر السعودي بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقبه الأول في بطولة الأندية العربية في كرة القدم، عندما يلاقي اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، الهلال غريمه التقليدي في العاصمة الرياض وحامل لقب 1994 و1995.

وستُسدِل هذه المباراة الستار على البطولة التي انطلقت في 27 يوليو/ تموز الماضي، واستضافتها السعودية في مدن أبها والطائف والباحة.

واختبرت خلالها الأندية السعودية التي تمثلت في نصف النهائي عبر الهلال والنصر والشباب، نجومها العالميين الجدد، بعد إحداث ثورة على صعيد الانتقالات الصيف الحالي.

ويسعى الفريقان إلى ضمان لقب معنوي رغم الإرهاق جراء الاستعدادات لموسم الدوري السعودي الذي انطلق الجمعة، بمشاركة 18 ناديًا للمرة الأولى (16 الموسم الماضي)، يحقّ لكل منها الدفع بثمانية أجانب.

مشاهدة مباراة النصر والهلال مباشر يوتيوب

وحقق النصر بداية متقلبة، بتعادله مع الشباب دون أهداف، ثم فوزه على المنستيري التونسي 4-1 وحجزه بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل متأخر مع الزمالك (1-1) حمل توقيع رونالدو (38 عامًا)، القادم في يناير/ كانون الثاني الماضي، بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

في الأدوار الإقصائية لعب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، دورًا رئيسًا في بلوغ "العالمي" للنهائي، بإقصاء الرجاء المغربي حامل اللقب من ربع النهائي (3-1)، ثم سجّل هدف فوز متأخر من نقطة الجزاء أمام الشرطة العراقي، ليتصدر ترتيب الهدافين (4)، أمام الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والقادم بصفقة خيالية أيضًا إلى صفوف نادي اتحاد جدّة السعودي.

وإلى جانب رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، تعاقد النصر الذي يشرف عليه البرتغالي لويس كاسترو مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإفواري سيكو فوفانا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، لكن الفريق سيفتقد خدمات مدافعه عبد الله مادو بداعي الإصابة.

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وقال مدربه كاسترو بعد الفوز على الشرطة في نصف النهائي: "لن أعد أبدًا بأي شيء، الشيء الوحيد الذي أعد به هو أن نعمل فقط، اجتهدنا كثيرًا من أجل الوصول للنهائي، تعبنا كثيرًا لياقيًا وبدنيًا؛ ولكن سنواصل العمل".

وشدّد كاسترو على الإرهاق الذي يتعرض له فريقه حتى قبل انطلاق الدوري المنتظر: "لعبنا مباريات عدة (في البطولة العربية)، مباراتان في اليابان وأربع في البرتغال.. تجد النصر تقريبًا يلعب كل يومين، إضافة للسفر من البرتغال إلى اليابان ثم الطائف وخوض مباراة بعد عشر ساعات. أكملنا شهرًا وأسبوعًا واللاعبون مبتعدون عن أهلهم ومدينتهم لكننا نملك لاعبين أبطالًا وأنا فخور بهم".

وعن المباراة المقبلة، أردف: "هذه حياتنا في كرة القدم يجب أن نعيش في ضغط، نعرف أن التعافي صعب، لكننا سنحاول. تركيزنا وتفكيرنا على أول مباراة في الدوري".

ويستهل النصر مشواره في الدوري السعودي مع الاتفاق، الإثنين المقبل، في بحثه عن تحسين وصافة الموسم الماضي وراء الاتحاد، فيما يلعب الهلال مع أبها.

قوة ضاربة للهلال رغم غياب المهاجم رقم 9

في المقابل، كانت بداية الهلال أكثر تعثرًا؛ إذ تعادل مع أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، ثم خسر مع السد القطري 2-3 في الدقيقة الأخيرة.

احتاج فريق المدرب البرتغالي خورخي جيسوس للاعبيه الجديدين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، للفوز على الوداد المغربي 2-1 وضمان التأهل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

لكن في ربع النهائي، لم يجد صعوبة في تخطي الاتحاد ونجومه الجدد 3-1، بأهداف سافيتش وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، ثم أقصى مواطنه الشباب 3-1 في نصف النهائي رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 إثر طرد حارسه عبد الله المعيوف الذي سيكون موقوفًا في النهائي.

ورغم تسجيله ستة أهداف في مباراتين في الأدوار الإقصائية، ألمح مدرّب الهلال خيسوس إلى حاجته لمهاجم جديد، علمًا أن "الزعيم" ارتبط اسمه بضم الصربي ألكسندر ميرتوفيتش من فولهام الإنجليزي.

قال خيسوس بعد الفوز على الهلال في تصريحات صحافية: "نحن نلعب من دون رأس حربة صريح، لكننا الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة".

أضاف: "لعب فريقي مباراة رائعة من الناحية التكتيكية أمام الشباب، سجلنا هدفًا وتعرّضنا لحالة طرد مُبكرة، وكان بإمكاننا أن نُزيد الغلة بهدفين عن طريق سالم الدوسري ومالكوم.. رغم النقص العددي استطعنا إضافة هدفين لنؤكد امتلاكنا لفريق هجومي لا يضم رأس حربة صريح".

وشارك الحارس الدولي محمد العويس في التدريبات الجماعية للهلال، الخميس، بعد ساعات من انضمامه إلى بعثة الفريق في الطائف، وذلك بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل المغادرة إلى أبها لخوض دور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

يمكنك مشاهدة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية العربية بين النصر والهلال على القناة التالية

تردد قناة SSC1 السعودية علي نايل سات

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  • معدل الترميز 27500.
  • الاستقطاب أفقي.
  • التردد 12380.

تردد قناة SSC1 السعودية علي عرب سات

  • معامل تصحيح الخطأ 2/3.
  • معدل الترميز 27500.
  • الاستقطاب أفقي.
  • التردد 11747/12418.
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