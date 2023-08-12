مشاهدة الهلال والنصر بث مباشر الآن

الهلال والنصر بث مباشر الآن.. شاهد مباراة النصر والهلال Live HD - يلا شاهد،يستضيف استاد مدينة الملك فهد الرياضية مباراة قوية من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق النصر ضد نظيره فريق الهلال في نهائي بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023 ، حيث يواجه فريق النصر نظيره فريق الهلال وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023.

ويقدم الفجر لمتابعيه مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي والسابعة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة النصر ضد الهلال على الهواء عبر قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

حيث يمكنكم متابعة مباراة النصر والهلال السعودي ضمن منافسات الدور النهائي في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، وعلي قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي بلال علام، وقناة SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي، ويستعد كلا من الفريقين لهذه المعركة الشرسه بكل قوة وتركيز عالي، من أجل تحقيق الفوز واقتناص اللقب والوقوف حاملا الكأس علي منصة التتويج مما يحفزه لدخول الموسم الجديد بدفعة معنوية هائلة.

مشاهدة الهلال والنصر بث مباشر الآن

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في البطولة العربية 2023

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

يأتيكم اللقاء الحماسي بين الهلال والنصر السعودي في نهائي كأس الملك سلمان عبر منصة “يلا شوت”. ستكون المواجهة بين الفريقين مثيرة حيث تواجها في ثلاث مناسبات سابقة، حيث فاز الهلال في مباراتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. ويشهد هذا اللقاء حظوظ النصر في أن يكون الفائز هو بوابة للهلال للتتويج باللقب العربي للمرة الثالثة في تاريخه.

المواجهات السابقة:

سجلت تاريخية الهلال والنصر في البطولات العربية ثلاث مواجهات مهمة، حيث انتهت المباراة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال العرب عام 1995 بالتعادل السلبي، لكن الهلال تأهل بركلات الترجيح (4-2) وحصل على اللقب في النهاية.

على الجانب الأخر، لم يواجهة النصر صعوبة كبيرة في الوصول للأدوار الإقصائية وبولز دور المجموعات بالرغم من أنه جاء وصيف المجموعة التي تواجد فيها برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الزمالك.

وجاء مشوار النصر في الأدوار الإقصائية بشكل قوي، فهو في ربع النهائي تمكن من تخطي عقبه الرجاء الرياضي في ربع النهائي بثلاثية لهدف، ومن ثم الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد.

وأنهى العالمي تحضيراته للمباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يطمح رونالدو ورفاقه في خط الهجوم القوي بجانبه ساديو ماني تقديم أداء مميز اليوم من أجل حصد اللقب الأول في تاريخ النادي ومواصلة طريقهم نحو البطولات في الموسم الجديد.

مشوار النصر فى البطولة العربية

أما فريق النصر السعودي بدأ مشواره بدور المجموعات بتعادل سلبي أيضا ولكن مع مواطنه الشباب ثم تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثالثة والأخيرة ليصعد كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، وفي دور الثمانية يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم ينتصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بالدور نصف النهائي، ليكون على موعد مع صدام خارج التوقعات مع الهلال في المباراة النهائية.