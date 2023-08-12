رابط URL بث مباشر تويتر X | رابط يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم في نهائي كأس الملك سلمان Live STREEM

رابط URL بث مباشر تويتر X | رابط يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم في نهائي كأس الملك سلمان Live STREEM كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية (( يلا شوت ))تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت، إلى ملعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف، لمتابعة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والذي يجمع النصر والهلال، حيث يسعى "العالمي" لتحقيق سابقة تاريخية في مواجهاته الخارجية مع "الزعيم".

وتنطلق صافرة بداية مباراة فريق النصر ضد نظيره فريق الهلال يوم السبت في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت موريتانيا، 4 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 7 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية (( يلا شوت ))

كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية (( يلا شوت ))

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر:

يمكن مشاهدة المباراة على القناة SSC1 HD ومنصة التطبيق Shahid.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

ومن المتوقع أن يمثل النصر السعودي فى هذه المباراة كل من حراسة المرمى: نواف العقيدي، خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، خط الوسط: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر والهلال



مشوار الهلال فى البطولة العربية

وبدأ الهلال السعودي مبارياته بدور المجموعات للبطولة بتعادل سلبي مع أهلي طرابلس، ثم خسارة درامية من السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية، ثم فوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتأهل الهلال كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وفي دور الثمانية يهزم مواطنه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم يتفوق على مواطنه الشباب بنفس النتيجة بالدور نصف النهائي، قبل صدامه مع فريق سعودي ثالث وهو النصر في النهائي المرتقب اليوم.



مشوار النصر فى البطولة العربية

أما فريق النصر السعودي بدأ مشواره بدور المجموعات بتعادل سلبي أيضا ولكن مع مواطنه الشباب ثم تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثالثة والأخيرة ليصعد كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، وفي دور الثمانية يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم ينتصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بالدور نصف النهائي، ليكون على موعد مع صدام خارج التوقعات مع الهلال في المباراة النهائية.

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى مشاهدة مباراة الديربي الكبير بين الهلال والنصر السعودي، المقامة حاليًا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عبر منصة [يلا شوت]. يُلاقي النصر السعودي الهلال في هذه المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت، الموافق 12 أغسطس 2023. يُسعى النصر في هذا اللقاء للتتويج بأول لقب عربي في تاريخه، فيما يسعى الهلال لإضافة لقب جديد لمجموعة ألقابه المهمة.

توقيت مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان:

ستنطلق المباراة بين الهلال والنصر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر، والسابعة بتوقيت دولة الإمارات (دبي، أبوظبي).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر:

يمكن مشاهدة المباراة على القناة SSC1 HD ومنصة التطبيق Shahid.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.