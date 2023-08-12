مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية [ يلا شوت ]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية [ يلا شوت ]

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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية

 كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية [ يلا شوت ] ، ويملك الفريقان أسماء كبيرة قادرة على إضفاء المتعة الكروية والبهجة التهديفية في اللقاء، ففي النصر يتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الباحث عن لقبه الأول مع العالمي، ويسانده كل من ساديو ماني وبروزوفيتش وسيكو فوفانا وتاليسكا، إضافة للأسماء المحلية؛ ومنهم عبدالرحمن غريب وسلطان الغنام والحارس نواف العقيدي.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في البطولة العربية [ يلا شوت ]،مباراة فريق النصر ومنافسه فريق الهلال، في جولة النهائي من ضمن منافسات كأس الملك سليمان للأندية، حيث يستعد فريق النصر لهذه المواجهة بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز بالمباراة، بينما يستعد فريق الهلال لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار.

موعد مباراة النصر والهلال  

حيث يفتح استاد مدينة الملك فهد الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق النصر ومنافسه فريق الهلال، في جولة النهائي من ضمن منافسات كأس الملك سليمان للأندية، حيث ستقام المباراة مساء يوم السبت الموافق 12 من شهر أغسطس الحالي.

معلقين مباراة النصر والهلال  

بينما تبث مباراة النصر ومنافسه فريق الهلال، في جولة النهائي من ضمن منافسات كأس الملك سليمان للأندية، عبر قناة SSC sport 1 HD القناة الصوتية الأولي بصوت المعلق رؤوف خليف، والقناة الصوتية الثانية بصوت المعلق بلال علام، وأيضًا تنقل المباراة عبر قناة SSC sport 5 HD، وذلك سيكون بصوت المعلق حماد العنزي.
مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت

نحن على موعد مع قمة نارية تجمع ما بين الهلال والنصر السعودي ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للاندية 2023، حيث أنه من المقرر أن تنطلق تلك المواجهة على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف اليوم السبت الموافق 12 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة بتوقيت جرينتش العالمي. 

ومن المتوقع أن يعتمد النصر في تلك المواجهة على التشكيلة المكونة من: 

حراسة المرمى نواف العقيدى. 
خط الدفاع العمري، نواف بوشل، عبد الله مادو، جيسلان كونان. 
خط الوسط على الحسين، الخبيري، الغنام، ماني. 
الهجوم كريستيانو رونالدو، تاليسكا. 

بينما جاءت تشكيلة الهلال المتوقعة لتلك المواجهة أمام النصر على هذا النحو: 

حراسة المرمى المعيوف. 
خط الدفاعكوليبالي، الدوسري، سعود عبد الحميد، البليهي. 
خط الوسط الجوير، كاريلو، روبن نيفيز. 
الهجوم الدوسري، ديلجادو، الحمدان. 

ونشرت صفحة نادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور تدريبات النصر الأخيرة استعدادًا لتلك المواجهة أمام نادي الهلال.

قناة مفتوحة مجانية تنقل نهائي كاس الملك سلمان 2023

تعتبر قناة ابو ظبي المفتوحة من القنوات المسموح لها بث جميع مباريات كأس الملك سلمان، وهي تعرض تلك المباريات بالمجان للمواطنين، ويكون ترددها هو:

  • تردد قناة ابو ظبي المجانية لعام 2023 على نايل سات:

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

  • تردد قناة ابو ظبي المفتوحة على عرب سات 2023:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر السعودي بث مباشر

تتواجد قناة تبث أيضا مباريات الملك سلمان بالمجان مثل الكويت الرياضية، والكأس وغيرها ويكون تردداتها كالتلي:

  • تردد قناة السعودية الرياضية لعام 2023 علىى نايل سات:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

  • تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات 2023:

التردد: 12417.

معدل الاستقطاب: عموجدي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

كما يوجد قنوات أخرى مثل قناة الكأس الرياضية وترددها هو:

  • الترددك 10770.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات فهو:

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ويكون موعد مباراة اليوم في تمام لساعة التاسعة بين فريق الهلال والنصر للتعرف على الفاغئز في تلك البطولة لأنها تعتبر من نهائيات المباريات في بطولة كأس الملك سلمان.

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