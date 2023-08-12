يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم في نهائي كأس الملك سلمان

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم في نهائي كأس الملك سلمان، بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، يبحث عنه عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة السعودية، الزعيم والعالمي المقررة إقامتها اليوم، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، بصافرة الحكم الدولي المغربي رضوان جيد.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

وتوفر بوابة الفجر، بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، عند انطلاق صافرة المغربي، كما سيتم كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

وبجانب توفير بث مباشر مباراة النصر والهلال، سترصد المصري اليوم في التقرير التالي، القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال، وترددها، بجانب موعدها والتشكيل المتوقع للفريقين.

وقبل نهائي البطولة العربية نذكركم بمحطة الفريقين السابقة، فقد اجتاز فريق النصر منعطف نظيره الشرطة العراقي بالفوز 1-0، بينما حقق الهلال فوزًا بنتيجة 3-1 أمام الشباب السعودي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية

تذاع مباراة الهلال ضد النصر، عبر قناة SSC1 السعودية، الحاصلة على حقوق بث البطولة، بالإضافة إلى أنها صاحبة حقوق بث دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصروالهلال في نهائي البطولة العربية

تقام مباراة النصر والهلال في السادسة من مساء اليوم، بعد تعديل موعدها من جانب اللجنة المنظمة، حيث كانت ستقام في التاسعة مساءًا.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

وقال لويس كاسترو مدرب فريق النصر: «نحن سعداء بالعودة إلى الطائف مرة أخرى، وهدفنا منذ اللحظة الأولى هو العودة إلى هنا لخوض المباراة النهائية. المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، نحترم الهلال بشكل كبير، ونحترم أيضًا شغفنا لتحقيق الانتصار، الفريق يتحسن ويتطور من مباراة لأخرى، وبدا ذلك واضحًا أمام الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي».

وأردف: «صحيح أننا لم نتعرض لأي خسارة في البطولة، لكننا كنا نواجه صعوبات في كل مرحلة حتى نحقق الانتصار، والهلال يضم نجومًا رائعين، وستكون مواجهة رائعة فوق أرضية الملعب. تقولون إن الهلال لا يمتلك مهاجمًا قويًا، لكنه رغم ذلك يسجل وينتصر في كل مباراة، والجميع شاهد ذلك».

وأتم بقوله: «المباراة تتطلب مجهودًا كبيرًا، وستُحسم بالتفاصيل الصغيرة، ونحن في كل حال على أتم الجاهزية لملاقاة الهلال، ولن نفكر في الإجهاد والإرهاق والتنقل مرتين بين الطائف وأبها في غضون أيام قليلة، أنا وخورخي خيسوس (مدرب الهلال) صديقان منذ فترة طويلة، ولعبنا سويًا خلال وقت سابق، والتقينا في العديد من المباريات كمدربين وتبادلنا الانتصارات، لكنني غدًا أتمنى التوفيق لفريقي، وهو كذلك».

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

على الجانب الآخر، أكد مدرب نادي الهلال جيسوس جاهزية اللاعبين عبدالله الحمدان ومالكوم لتنفيذ خطته الفنية لمواجهة النصر في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، مشيرًا إلى أنه يخوض النهائي رقم 24 في مسيرته التدريبية، ويتمناها أن تكون هلالية، مؤكد»، أنه سيضع التشكيلة المناسبة للنهائي التاريخي. وقال: «أثق في الفريق كثيرًا وبالقرارات التي سأتخذها، ومالكوم والحمدان جاهزان لتنفيذ خطتي»، وزاد جيسوس خلال المؤتمر الصحفي: «نسعى للظهور بأفضل مظهر، نحترم المنافس كثيرًا ونعرف أنه يملك الكثير من العناصر المميزة»، مشيرًا إلى أنهم يتمتعون بروح معنوية عالية وجاهزية للمباراة، وأنهم جميعًا يشكلون ورقة رابحة، وأن في الفريق لاعبين يصنعون الفارق مثل بقية الفرق».

ورفض جيسوس أن يتحدث عن تصريحات مدرب النصر، وقال: «الهلال هو فريقي وأنا أرى ما أحتاجه»، وقال: «لا زلت أقول إن الفريق بحاجة لعدد من اللاعبين، نحتاج مهاجمين، وسنعمل على التعاقد معهما».

وفي سياق قريب، يدخل الفريقان هذا اللقاء، بعد مشوار حافل وصعب، بدافع تحقيق اللقب، إذ تأهل النصر وصيفًا لمتصدر فرق مجموعته، وتغلب على حامل اللقب فريق الرجاء بثلاثة أهداف لهدف في دور الثمانية، وفي نصف النهائي تجاوز الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، فيما حلّ الهلال ثانيًا في مجموعته، وانتصر على الاتحاد والشباب في ربع ونصف النهائي وبنتيجة واحدة 3/‏‏ 1.

ويملك الفريقان أسماء كبيرة قادرة على إضفاء المتعة الكروية والبهجة التهديفية في اللقاء، ففي النصر يتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الباحث عن لقبه الأول مع العالمي، ويسانده كل من ساديو ماني وبروزوفيتش وسيكو فوفانا وتاليسكا، إضافة للأسماء المحلية؛ ومنهم عبدالرحمن غريب وسلطان الغنام والحارس نواف العقيدي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

وفي الجانب الهلالي يتواجد الرباعي الجديد القادم من أوروبا؛ ويتقدمهم المهاجم مالكوم وسيرجي سافيتش وروبين نيفيز وخاليدو كوليبالي، ويقود الفريق اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري الذي يعد أبرز الأسماء المحلية في الزعيم، إضافة لياسر الشهراني ومحمد كنو، ويغيب عن الفريق حارسه عبدالله المعيوف بعد أن تحصل على البطاقة الحمراء في لقاء الشباب.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الهلال عن لقبه الثالث في دوري أبطال العرب فإن النصر ما زال يبحث عن لقبه الأول، ويعد هذا الوصول هو الأول للعالمي للبطولة بالمسمى الجديد، وسبق أن وصل لنهائي كأس الكؤوس العربية وخسر من أمام غريمه فريق الهلال بهدفين لهدف بالهدف الذهبي الذي جاء عن طريق اللاعب عبدالله الجمعان، ويسعى النصر للثأر والفوز باللقب وحصد الذهب.

فيما يطمح الزعيم لتأكيد تفوقه عربيًا وحصد اللقب الثالث ليتساوى مع فريقي الترجي التونسي والكرخ العراقي، إذ يعتبران أكثر الفرق حصولًا على اللقب العربي بثلاث مرات لكل منهما، وبغض النظرعن الفائز فإن هذا الكأس هو اللقب التاسع للأندية السعودية كأكثر الدول حصدًا للبطولة وتليها الأندية التونسية بسبع مرات.

معلق مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية