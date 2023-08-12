رابط url .. شاهد الان مباراة الهلال والنصر بث مباشر دون تقطيع SSC.. رابط مشاهدة مباراة الهلال مباشرة

شاهد الان مباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع SSC

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى مشاهدة مباراة الديربي الكبير بين الهلال والنصر السعودي، المقامة حاليًا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عبر منصة [يلا شوت]. يُلاقي النصر السعودي الهلال في هذه المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت، الموافق 12 أغسطس 2023. يُسعى النصر في هذا اللقاء للتتويج بأول لقب عربي في تاريخه، فيما يسعى الهلال لإضافة لقب جديد لمجموعة ألقابه المهمة.

شاهد الان مباراة الهلال والنصر بث مباشر دون تقطيع SSC.. رابط مشاهدة مباراة الهلال مباشرة

حقق النصر بداية متقلبة، بتعادله مع الشباب دون أهداف، ثم فوزه على المنستيري التونسي 4-1 وحجزه بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل متأخر مع الزمالك (1-1) حمل توقيع رونالدو (38 عامًا)، القادم في يناير/ كانون الثاني الماضي، بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

في الأدوار الإقصائية لعب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، دورًا رئيسًا في بلوغ "العالمي" للنهائي، بإقصاء الرجاء المغربي حامل اللقب من ربع النهائي (3-1)، ثم سجّل هدف فوز متأخر من نقطة الجزاء أمام الشرطة العراقي، ليتصدر ترتيب الهدافين (4)، أمام الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والقادم بصفقة خيالية أيضًا إلى صفوف نادي اتحاد جدّة السعودي.

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على الجانب الأخر، لم يواجهة النصر صعوبة كبيرة في الوصول للأدوار الإقصائية وبولز دور المجموعات بالرغم من أنه جاء وصيف المجموعة التي تواجد فيها برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الزمالك.

وجاء مشوار النصر في الأدوار الإقصائية بشكل قوي، فهو في ربع النهائي تمكن من تخطي عقبه الرجاء الرياضي في ربع النهائي بثلاثية لهدف، ومن ثم الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد.

وأنهى العالمي تحضيراته للمباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يطمح رونالدو ورفاقه في خط الهجوم القوي بجانبه ساديو ماني تقديم أداء مميز اليوم من أجل حصد اللقب الأول في تاريخ النادي ومواصلة طريقهم نحو البطولات في الموسم الجديد.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

النصر ضد الهلال موعد مباراة الهلال والنصر اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة.. تنطلق مباراة النصر والهلال اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية على موقع الفجر.

وكان الهلال طريقة محفوف بالمخاطر وبالأخص في دور المجموعات، فهو بلغ لربع النهائي بصعوبة كبيرة بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة ورفع رصيده لـ 4 نقاط وتأهل ثاني مجموعته، ومن ثم واصل مشواره بالفوز على الاتحاد بثلاثية لهدف ومن ثم الشباب بنصف النهائي ليصل للمباراة الختامية بجدارة واستحقاق.

ويستهدف الزعيم الخطير والذي طور من أدائه في الأدوار الإقصائية بشكل ملحوظ حصد اللقب اليوم من أجل دخول الموسم الجديد بالسعودية بمعنويات مرتفعة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي أمام الخصم لمحاولة اعتلاء منصات التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العربية.

وعلى الجانب الأخر، لم يواجهة النصر صعوبة كبيرة في الوصول للأدوار الإقصائية وبولز دور المجموعات بالرغم من أنه جاء وصيف المجموعة التي تواجد فيها برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الزمالك.

وجاء مشوار النصر في الأدوار الإقصائية بشكل قوي، فهو في ربع النهائي تمكن من تخطي عقبه الرجاء الرياضي في ربع النهائي بثلاثية لهدف، ومن ثم الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد.

وأنهى العالمي تحضيراته للمباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يطمح رونالدو ورفاقه في خط الهجوم القوي بجانبه ساديو ماني تقديم أداء مميز اليوم من أجل حصد اللقب الأول في تاريخ النادي ومواصلة طريقهم نحو البطولات في الموسم الجديد.

موعد مباراة الهلال والنصر

موعد وتوقيت مباراة النصر ضد الهلال يلا شوت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة، يلتقي الفريقين الهلال والنصر اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الساعة 18:00.