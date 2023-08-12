مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

نهائي البطولة العربية Al Hilal vs Al Nassr اليوم، بث مباشر مباراة الهلال والنصر تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، بعد تغلبه على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي، والتي شهدت طرد حارسه الأساسي عبد الله المعيوف.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان

وعلى الجانب الآخر، حجز فريق النصر مقعده في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، عقب فوزه في الدور نصف النهائي على فريق الشرطة العراقي بهدف نظيف أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وتنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر للمباراة المرتقبة.

وفي مباراة اليوم بنهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، يبحث فريق الهلال عن التتويج باللقب العربي للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يأمل فريق النصر في حصد لقبه الأول بالمسابقة.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023

ويقدم موقع "الفجر نيوز" بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 "كأس الملك سلمان"، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر

وبدأ الهلال السعودي مبارياته بدور المجموعات للبطولة بتعادل سلبي مع أهلي طرابلس، ثم خسارة درامية من السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية، ثم فوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتأهل الهلال كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وفي دور الثمانية يهزم مواطنه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم يتفوق على مواطنه الشباب بنفس النتيجة بالدور نصف النهائي، قبل صدامه مع فريق سعودي ثالث وهو النصر في النهائي المرتقب اليوم.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

أما فريق النصر السعودي بدأ مشواره بدور المجموعات بتعادل سلبي أيضا ولكن مع مواطنه الشباب ثم تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثالثة والأخيرة ليصعد كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، وفي دور الثمانية يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم ينتصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بالدور نصف النهائي، ليكون على موعد مع صدام خارج التوقعات مع الهلال في المباراة النهائية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى حبيب الواطيان. خط الدفاع سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري. خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري. خط الهجوم مالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر ضد الهلال