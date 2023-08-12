هل نزلت أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان بعام 1445؟

شكل من أشكال المساعدة المقطوعة التي كانت تُقدم لكل مستفيد من مستفيدي الضمان هي المساعدة المقطوعة، وبعد انقطاع دام ثلاث سنوات وأكثر وانقطعت الأخبار نهائيًا عنها، من جديد يُعاود المستفيدين بالبحث عن حقيقة عودتها خصوصًا بعد انتشار خبر نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة، لهذا خصصنا مقال اليوم من أجل توضيح خير أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة، وهل بالفعل نزلت بعض الأسماء؟ أم فُتح باب التقديم لها أو غير ذلك من الأمور، فضلًا تابعوا خبر اليوم بعناية.

حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة

اعتقد بعضًا من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور بأن المساعدة المقطوعة ستعود بشكل جديد للمستفيدين بعد فترة من التوقف شارفت على ثلاث إلى أربع أعوام، على أن يبدأ تقديمها في عام 1445، ولكن للأسف نفت وزارة الموارد البشرية ومنصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور هذا الأمر، حيث المساعدة المقطوعة توقفت دون رجعة، حيث كانت في الأساس تنزل لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم لعدم وجود دعم إضافي على الراتب الأساسي، ولكن انتهت المساعدة وتم تعويض المستفيدين بدلًا منها، كمثل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية وأمورًا أخرى عوضت مستفيدي الدعم.

كم ينزل للفرد في المساعدة المقطوعة؟

للأسف أمر أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة شائعة لا صحة لها، وبالنسبة للمساعدة فكان يتم إيداعها بشكل سنوي للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، حيث مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي وإلى مبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي، وهذا وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة الواحدة، وتم تحديد هذه المبالغ سابقًا من قبل وزارة الموارد البشرية ووضعت سلم رواتب المساعدة المقطوعة والذي يأتي للمستفيدين من أول الفرد إلى 15 فرد على النحو التالي:

من مستفيدي المساعدة المقطوعة؟

لم يكن ينزل أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة حين تقديمها لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل ذلك، وإنما يتم إيداعها لجميع المستفيدين من برنامج دعم الضمان الاجتماعي القديم دون أي شروط، الشرط الأساسي فقط هو أن يكون المستفيد مؤهل للحصول على الدعم، ثم في كل عام يتم إيداع دعم المساعدة المقطوعة، مع العلم أنها انتهت بالفعل دون رجعة للأسف.