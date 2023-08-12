مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نهائي البطولة العربية

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نهائي البطولة العربية،يلتقى فريق الهلال السعودي، مع نظيره النصر، فى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق 12-8-2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فريق النصر ضد نظيره فريق الهلال يوم السبت في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت موريتانيا، 4 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 7 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نهائي البطولة العربية

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال وتوقيت مباراة الهلال والنصر.. سيتم نقل مباراة النصر والهلال عبر قناة SSC SPORT 1 HD وذلك اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وسيتم التعليق على مباراة الهلال والنصر من خلال رؤوف خليف.

ويستهدف الزعيم الخطير والذي طور من أدائه في الأدوار الإقصائية بشكل ملحوظ حصد اللقب اليوم من أجل دخول الموسم الجديد بالسعودية بمعنويات مرتفعة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي أمام الخصم لمحاولة اعتلاء منصات التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العربية.

وعلى الجانب الأخر، لم يواجهة النصر صعوبة كبيرة في الوصول للأدوار الإقصائية وبولز دور المجموعات بالرغم من أنه جاء وصيف المجموعة التي تواجد فيها برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الزمالك.

قوة ضاربة للهلال رغم غياب المهاجم رقم 9

في المقابل، كانت بداية الهلال أكثر تعثرًا؛ إذ تعادل مع أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، ثم خسر مع السد القطري 2-3 في الدقيقة الأخيرة.

احتاج فريق المدرب البرتغالي خورخي جيسوس للاعبيه الجديدين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، للفوز على الوداد المغربي 2-1 وضمان التأهل.

لكن في ربع النهائي، لم يجد صعوبة في تخطي الاتحاد ونجومه الجدد 3-1، بأهداف سافيتش وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، ثم أقصى مواطنه الشباب 3-1 في نصف النهائي رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 إثر طرد حارسه عبد الله المعيوف الذي سيكون موقوفًا في النهائي.

ورغم تسجيله ستة أهداف في مباراتين في الأدوار الإقصائية، ألمح مدرّب الهلال خيسوس إلى حاجته لمهاجم جديد، علمًا أن "الزعيم" ارتبط اسمه بضم الصربي ألكسندر ميرتوفيتش من فولهام الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

حيث يمكنكم متابعة مباراة النصر والهلال السعودي ضمن منافسات الدور النهائي في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، وعلي قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي بلال علام، وقناة SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي، ويستعد كلا من الفريقين لهذه المعركة الشرسه بكل قوة وتركيز عالي، من أجل تحقيق الفوز واقتناص اللقب والوقوف حاملا الكأس علي منصة التتويج مما يحفزه لدخول الموسم الجديد بدفعة معنوية هائلة.

قال خيسوس بعد الفوز على الهلال في تصريحات صحافية: "نحن نلعب من دون رأس حربة صريح، لكننا الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة".

أضاف: "لعب فريقي مباراة رائعة من الناحية التكتيكية أمام الشباب، سجلنا هدفًا وتعرّضنا لحالة طرد مُبكرة، وكان بإمكاننا أن نُزيد الغلة بهدفين عن طريق سالم الدوسري ومالكوم.. رغم النقص العددي استطعنا إضافة هدفين لنؤكد امتلاكنا لفريق هجومي لا يضم رأس حربة صريح".

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وشارك الحارس الدولي محمد العويس في التدريبات الجماعية للهلال، الخميس، بعد ساعات من انضمامه إلى بعثة الفريق في الطائف، وذلك بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل المغادرة إلى أبها لخوض دور المجموعات.

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نهائي البطولة العربية

حقق النصر بداية متقلبة، بتعادله مع الشباب دون أهداف، ثم فوزه على المنستيري التونسي 4-1 وحجزه بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل متأخر مع الزمالك (1-1) حمل توقيع رونالدو (38 عامًا)، القادم في يناير/ كانون الثاني الماضي، بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

في الأدوار الإقصائية لعب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، دورًا رئيسًا في بلوغ "العالمي" للنهائي، بإقصاء الرجاء المغربي حامل اللقب من ربع النهائي (3-1)، ثم سجّل هدف فوز متأخر من نقطة الجزاء أمام الشرطة العراقي، ليتصدر ترتيب الهدافين (4)، أمام الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والقادم بصفقة خيالية أيضًا إلى صفوف نادي اتحاد جدّة السعودي.

وإلى جانب رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، تعاقد النصر الذي يشرف عليه البرتغالي لويس كاسترو مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإفواري سيكو فوفانا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، لكن الفريق سيفتقد خدمات مدافعه عبد الله مادو بداعي الإصابة.

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وقال مدربه كاسترو بعد الفوز على الشرطة في نصف النهائي: "لن أعد أبدًا بأي شيء، الشيء الوحيد الذي أعد به هو أن نعمل فقط، اجتهدنا كثيرًا من أجل الوصول للنهائي، تعبنا كثيرًا لياقيًا وبدنيًا؛ ولكن سنواصل العمل".