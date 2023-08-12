حالة الطقس اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في جمهورية مصر العربية

شهدت حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة والتي مالت للنخفاض، بعدما شهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ما دفع الحكومة المرية باتخاذ بعض الإجراءات من أجل السلامة العامة، وعلى رأسها تخفيف الأحمال، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، آمرة بعمل بعض العاملين في الدولة والأجهزة الحكومية من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتي تشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة بدءا من يومي أمس وحتى انتهاء الأسبوع الجاري.

بيان حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس استمرارا في الجو المعتدل نسبيا، كما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيدًا من الإحساس بالتحسن.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشهد نشاطا للرياح على المدن الساحلسة وشواطئ العلمين والإسكندرية إلى جانب بلطيم ودمياط وبورسعيد، مناشدة المصطافين الوافدين إلى تلك المدن والمحافظات بضرورة توخي الحذر، في ظل وجود فرص لارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس تشهد رطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية خلال فترات النهار، وتكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم ونشاط الرياح

ولفتت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم السبت، إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع وجود نشاط رياح على عض المناطق خلال فترات الليل ما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم والأمواج

كما تشهد حالة الطقس نشاطا للرياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر، مع اضطراب بالملاحة على خليج السويس وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 23

مطروح 30 22

سوهاج 37 25

قنا 40 26

أسوان 41 36