يلا شوت.. بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية.. YALLASHOOT

بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية

بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية،يلتقى فريق الهلال السعودي، مع نظيره النصر، فى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق 12-8-2023.

تقام المباراة على ملعب ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" وتذاع المباراة عبر قنوات ssc المالكة لحقوق البث المباشر للبطولة العربية.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية

ينتر عشاق كرة القدم قمة عربية سعودية بنكهة عالمية من العيار الثقيل تجمع بين اعملاقين، فكلاهما يبحث عن اللقب الأول هذا الموسم سواء رونالدو ورفاقه والهلال بقيادة المميزين سافيتش ومالكوم.

وكان الهلال طريقة محفوف بالمخاطر وبالأخص في دور المجموعات، فهو بلغ لربع النهائي بصعوبة كبيرة بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة ورفع رصيده لـ 4 نقاط وتأهل ثاني مجموعته، ومن ثم واصل مشواره بالفوز على الاتحاد بثلاثية لهدف ومن ثم الشباب بنصف النهائي ليصل للمباراة الختامية بجدارة واستحقاق.

ويستهدف الزعيم الخطير والذي طور من أدائه في الأدوار الإقصائية بشكل ملحوظ حصد اللقب اليوم من أجل دخول الموسم الجديد بالسعودية بمعنويات مرتفعة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي أمام الخصم لمحاولة اعتلاء منصات التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العربية.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية

موعد مباراة النصر ضد الهلال

النصر ضد الهلال موعد مباراة الهلال والنصر اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة.. تنطلق مباراة النصر والهلال اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية على موقع كورة العرب.

موعد مباراة الهلال والنصر

موعد وتوقيت مباراة النصر ضد الهلال يلا شوت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة، يلتقي الفريقين الهلال والنصر اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الساعة 18:00.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال وتوقيت مباراة الهلال والنصر.. سيتم نقل مباراة النصر والهلال عبر قناة SSC SPORT 1 HD وذلك اليوم 2023-08-12 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وسيتم التعليق على مباراة الهلال والنصر من خلال رؤوف خليف.

قال خيسوس بعد الفوز على الهلال في تصريحات صحافية: "نحن نلعب من دون رأس حربة صريح، لكننا الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة".

أضاف: "لعب فريقي مباراة رائعة من الناحية التكتيكية أمام الشباب، سجلنا هدفًا وتعرّضنا لحالة طرد مُبكرة، وكان بإمكاننا أن نُزيد الغلة بهدفين عن طريق سالم الدوسري ومالكوم.. رغم النقص العددي استطعنا إضافة هدفين لنؤكد امتلاكنا لفريق هجومي لا يضم رأس حربة صريح".

وشارك الحارس الدولي محمد العويس في التدريبات الجماعية للهلال، الخميس، بعد ساعات من انضمامه إلى بعثة الفريق في الطائف، وذلك بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل المغادرة إلى أبها لخوض دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام النصر في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيل.

خط الهجوم: مالكوم، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

تشكيل النصر السعودي الرسمي أمام الهلال في نهائي البطولة العربية