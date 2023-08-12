بعد ارتفاع أسعارها واختفائها من الأسواق

عاجل|(مقترح رسمي)..شعبة الدخان تطالب ببيع السجائر في محطات وقود وطنية

الاقتصاد
مقترح ببيع السجائر
مقترح ببيع السجائر في محطات وطنية

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، إنه تقدم بمقترح لمعالي النائب العام ببيع السجائر المضبوطة في حملات التفتيش اليومية التي تقوم بها الجهات الرقابية في محطات وقود وطنية بالأسعار الرسمية.

 

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 جاء هذا في ظل أزمة طاحنة يشهدها سوق السجائر في مصر لأول مرة منذ سنوات،  من ارتفاع   أسعار البيع للمستهلك فوق السعر الرسمي، واختفاء بعض الأصناف من السوق على الرغم من  استمرار معدلات الإنتاج من السجائر من قبل الشركات الأربع العاملة بالسوق.

 

وقال إمبابي في تصريحات لـ" الفجر"، “ بالفعل طالبنا خلال اجتماعاتنا مع الحكومة ببيع السجائر في منافذ بيع السلع بداخل محطات وقود وطنية، وذلك لأنها لديها فروع تنتشر في جميع انحاء الجمهورية، كما أننا سنضمن بيعها بالأسعار الرسمية المعلنة من الشركات، ولن يتم حجب اي كميات عن المستهلكين. ”

 

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وأوضحت شعبة الدخان، أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين، قامت بالعديد من الحملات للرقابة على أسواق السجائر خلال الفترة الماضية بعد انفلات  عمليات التسعير، وحجبها عن الأسواق.

 

وأضاف “ إمبابي”، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة بلغت أكثر من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى التجار،  في العديد من المناطق من ضمنها البساتين  وباب  البحر  وطنطا والإسكندرية.

 

وثمن “ إمبابي” “ الدور الحكومي في حملات التفتيش على تجار السجائر متوقعا ان يعيد هذا الأمر الاستقرار للسوق مرة أخرى.”

 

من جانبها وعدت الشركة الشرقية للدخان برفع حجم الانتاج بالسوق المحلي ليتم زيادة الحجم المعروض منها إلى من 7  إلى   8  علب، مع الالتزام ببيعها بالسعر الرسمي 24 جنيها بالنسبة لسجائر كيلوبترا وبوكس.

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