مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم يلا شوت

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم

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بوابة الفجر

تفوق ريال مدريد على مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، بثنائية نظيفة، مع نهاية الشوط الأول من المباراة، المقامة حاليا على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليجا".

افتتح البرازيلي رودريجو أول أهداف ريال مدريد فى الموسم الجديد من الليجا، فى شباك بيلباو، فى الدقيقة 28 من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس. 
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وأضاف النجم الإنجليزي الجديد جود بيلينجام، أول أهدافه الرسمية مع الفريق الملكي، فى الدقيقة 36، من تسديدة رائعة، سكنت على يسار الحارس.

 

ويخوض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل التالي: 
 

حراسة المرمى: لونين. 
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الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا وفران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني وفالفيردي. 
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الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو وبيلينجهام.


ويبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق انتصاره الأول أمام نادي أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، من أجل المنافسة على حصد لقب المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد أن حصد نادي برشلونة اللقب في الموسم الماضي، بعد صراع مع المرينجي.

ويدخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.

ويدخل أتلتيك بيلباو مباراة ريال مدريد، باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في السان ماميس، من أجل التواجد في مركز متقدم خلال منافسات الموسم الجديد، في ظل امتلاك ريال مدريد لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية.

ويسعى بيلباو إلى أن يحقق مفاجأة أولى في الموسم، تعطيه دفعة معنوية قوية لكي يستهل مشوار منافساته الرسمية بشكل أفضل.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع 3 صفقات خلال الأيام الماضية، بالتعاقد مع أردا جولر من نادي بشكتاش، بالإضافة إلى جود بيلينجهام من نادي بوروسيا دورتموند، وأخيرا خوسيلو من نادي إسبانيول من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ويعتبر ريال مدريد وأتلتيك بيلباو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقان في 217 مباراة بكافة المسابقات، وفاز ريال مدريد في 109 مباراة، بينما فاز أتلتيك بيلباو في 68 مباراة، وجاءت التعادل في 40 مباراة.

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