رطوبة عالية والأرصاد تحذر.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأحد في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

في السياق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية