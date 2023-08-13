”تردد beIN Sports Premium 1” لمتابعة مباراة برشلونة وخيتافي مباشر اليوم 13/8/2023 في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره خيتافي، في اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني.

سجل برشلونة في 21 مباراة من أصل 23 مباراة خارج أرضه، وكان خيتافي بلا فوز في مبارياته الخمس الأخيرة ضد العملاق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وتنطلق أحداث مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، ضمن منافسات افتتاح مباريات بطولة الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، اراوخو، بالدي، كريستينسن

خط الوسط: دي يونج، غوندوغان، بيدري

خط الهجوم: جافي، رافينها، ليفاندوفسكي.

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جدول مباريات الدوري الأسباني اليوم 13 أغسطس أبرزها " برشلونة وفياريال وريال بيتيس"

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مستجدات ملف تعاقد برشلونة مع نجم مانشستر سيتي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2023-2024، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد خيتافي عبر قناة beIN Sports Premium1HD

قناة beIN Sports Premium 1

تردد قناةSports Premium 1 على نايل سات

  • اسم القناة: Sports Premium 1.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 11013.
  • الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: H.

تردد قناة Sports Premium 1 على سهيل سات

  • اسم القناة: Sports Premium 1.
  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • تردد القناة: 11623.
  • الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: H.

تردد قناة Sports Premium 1 على العرب سات

  • اسم القناة: Sports Premium 1.
  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • تردد القناة: 12379.
  • الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: H.

 

 

 

برشلونة الدوري الاسباني خيتافي برشلونة وخيتافي الليجا
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