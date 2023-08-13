أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن التقييم الذي حصل عليه الدولي المصري محمد صلاح، في مباراة ليفربول وتشيلسي، بالدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقام كلوب، باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني، ومشاركة هارفي إليوت، بدلًا منه، ليخرج الدولي المصري وهو يسيطر عليه حالة الغضب.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن محمد صلاح كان أفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال لقاء تشيلسي، حيث حصل على تقييم 7.4 درجة.

ولعب 77 دقيقة، استطاع أن يصنع هدفًا، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.28، وسدد صلاح تسديدتين بعيدًا عن المرمى، وواحدة تم التصدي لها وواحدة ارتطمت في العارضة.

ولمس نجم ليفربول الكرة 31 مرة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 76٪، وخلق صلاح فرصة كبيرة للتهديف، وفاز في التحام أرضي من أصل 3، وفقد حيازته على الكرة 9 مرات ووقع في مصيدة التسلل مرة.