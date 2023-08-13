التعادل السابع على التوالي.. أبرز أرقام مواجهة تشيلسي ضد ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول عن طريق لويس دياز بعد تمريرة رائعة من الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وعادل النتيجة لتشيلسي مدافعه ديساسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة من تشيلويل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

التعادل السابع على التوالي

سيطرت نتيجة التعادل على مباريات تشيلسي وليفربول خلال الفترة الأخيرة في جميع المسابقات، وهو السابع على التوالي بين الفريقين، ويعود أخر فوز إلى إلى مارس2021، حين انتصر البلوز بهدف دون رد.

تألق محمد صلاح

واصل محمد صلاح تألقه في المباريات الافتتاحية للبريميرليج رغم توقف رقمه القياسي عند التسجيل في 6 مباريات متتالية، حيث صنع النجم المصري هدف لويس دياز، وبشكل عام حيث سجل صلاح 8 أهداف وقدَّم 4 تمريرات حاسمة.

حقق الفرنسي أكسل ديساسي مدافع تشيلسي رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في أول مباراة له بقميص تشيلسي، والذي انتقل إليه هذا الموسم قادما من موناكو الفرنسي، حيث بات أول مدافع فرنسي يسجل هدفا في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي.