رد فعل غاضب من محمد صلاح على استبداله خلال مباراة ليفربول وتشيلسي
رد فعل غاضب من محمد صلاح على استبداله خلال مباراة ليفربول وتشيلسي
لم يكن اللاعب محمد صلاح راضيًا على استبداله، خلال مواجهة نادي ليفربول ونظيره تشيلسي، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).
عند استبداله في الدقيقة 77 من زمن المباراة، بزميله هارفي إليوت، بدا النجم المصري كأنه غاضب من هذا القرار.
وكان صلاح قد ساهم في إحراز هدف فريق "الريدز" الوحيد، إذ قدم تمريرة حاسمة للاعب لويس دياز الذي وضع الكرة في شباك فريق "البلوز".
ويشار إلى أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار الفريقين في مسابقة البريميرليغ لموسم 2024/2023.
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