بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

شارك الدولي المصري محمد صلاح في 77 دقيقة من عمر مباراة فريقه ليفربول ضد نظيره تشيلسي في مستهل مشوارهما بمسابقة الدوري الانجليزي 2023-2024.

وقام كلوب باستبدال محمد صلاح قبل النهاية بـ 13 دقيقة في مباراة ليفربول وتشيلسي، لتظهر علامات الضغب والعصبية بقوة على وجه الفرعون المصري.

محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي بلغة الأرقام:

أرقام محمد صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول

دقائق اللعب: 77

الأهداف: 0

صناعة الأهداف: 1

صناعة فرص: 1

التسديدات 3 ( 2 خارج المرمى – 1 تصدى لها الدفاع)

المراوغات الناجحة: 0

لمس الكرة: 31 مرة

دقة التمريرات: 76 %

العرضيات الناجحة: 1

الفوز بالالتحامات: 1 من 4

فقدان الكرة: 9