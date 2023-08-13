15 مليار جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

الاقتصاد
بوابة الفجر


كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 124 فرع للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلي و1132 نقطة بيع وفتح 205 ألف حساب بنكي، ضمن مبادرة " حياة كريمة" وعقد 1200 ندوة تثقيف مالي، 6 ندوات تدريب متدربين بإجمالي عدد مستفيدين 97.8 ألف مستفيد ضمن الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، فضلا عن الانتهاء من 629 مشروع لتأهيل وتبطين الترع وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، علاوة على إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه.

وأشار التقرير، إلى أهم القرى ذات معدلات الإنجاز المُرتفعة والمتمثلة في قرية أم دومة ومركز طما ومحافظة سوهاج وقرى الأبعادية الجديدة ومركز دمنهور وقرية زاوية صقر ومركز أبو المطامير وقرية الشوبك ومركز شبين القناطر، محافظة القليوبية وقرية الحصص ومركز شربين، محافظة الدقهلية فى قرية جزيرة سعود ومركز الحسينية، محافظة الشرقية فى قرية الشيخ مرزوق وقريتي طلعت ضرغام والنهضة (عبد المجيد الجعيل) ومركز الفرافرة ومحافظة الوادي الجديد وقرية نهطاي ومركز زفتى محافظة الغربية.

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