63 % ارتفاع بصادرات الصين من السيارات في يوليو

ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 63 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، حيث صدرت نحو 310 آلاف سيارة إلى الخارج.



وأشارت بيانات لجمعية سيارات الركاب الصينية نشرتها وكالة "شينخوا" أن سيارات الركاب الصينية المحلية وسعت حضورها العالمي، حيث وصلت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى 248 ألف وحدة، بزيادة 56 في المائة على أساس سنوي.



وأوضحت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري توسعت صادرات سيارات الركاب الصينية بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.99 مليون وحدة.

