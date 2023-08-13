تشافي يتلقى بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني
تشافي يتلقى بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني
تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بطاقة حمراء في المباراة أمام خيتافي بمنافسات الدوري الإسباني.
ويستقبل خيتافي نظيره برشلونة على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في الجولة الأولى للدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.
وأبدى تشافي اعتراضه لعدم احتساب خطأ لصالح لاعبه عبد الصمد الزلزولي، وطالب بطرد لاعب خيتافي، وطالبه الحكم بالهدوء.
لكن مع انفعال تشافي، قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء لتشافي، ليغادر مقاعد بدلاء الفريق في الدقيقة 70.
وشهدت المباراة في وقت سابق طرد البرازيلي رافينها لاعب برشلونة، خلال شوط المباراة الأول.
كما تم طرد لاعب خيتافي خايمي ماتا في شوط اللقاء الثاني، بعد تدخل مع رونالد أرخو.
الهلال برشلونة برشلونة أمام خيتافي برشلونة ضد خيتافي برشلونة ضد خيتافي مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر يوتيوب مباراة برشلونة اليوم مباشر تويتر مباراة برشلونة اليوم مباشر يلا كورة الساعة كم مباراة برشلونة اليوم برشلونة لايف برشلونة مباشر برشلونة مباشر اليوم برشلونة وخيتافي برشلونة وخيتافي بث مباشر برشلونة وخيتافي مباشر أهداف مباراة برشلونة وخيتافي خيتافي بث مباشر بث مباشر برشلونة اليوم بث مباشر برشلونة وخيتافي بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي تشكيل مباراة برشلونة أمام خيتافي ماتش برشلونة وخيتافي مباراة برشلونة وخيتافي مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشرة مباراة برشلونة اليوم مباشرة الان مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي مباراه برشلونة مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة الان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مواجهات برشلونة وخيتافي موعد مباراة برشلونة وخيتافي