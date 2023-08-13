تشافي يتلقى بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

تشافي يتلقى بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

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بوابة الفجر

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بطاقة حمراء في المباراة أمام خيتافي بمنافسات الدوري الإسباني.

ويستقبل خيتافي نظيره برشلونة على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في الجولة الأولى للدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

وأبدى تشافي اعتراضه لعدم احتساب خطأ لصالح لاعبه عبد الصمد الزلزولي، وطالب بطرد لاعب خيتافي، وطالبه الحكم بالهدوء.

لكن مع انفعال تشافي، قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء لتشافي، ليغادر مقاعد بدلاء الفريق في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة في وقت سابق طرد البرازيلي رافينها لاعب برشلونة، خلال شوط المباراة الأول.

كما تم طرد لاعب خيتافي خايمي ماتا في شوط اللقاء الثاني، بعد تدخل مع رونالد أرخو.

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