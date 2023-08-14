عاجل.. "الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة بعد تفشي "حمى الضنك" في بنجلاديش

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وسط ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في بنغلاديش، دعت منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود للسيطرة على عدد البعوض، وتقليل التعرض للحشرة الناقلة للعدوى، مثل استخدام طارد البعوض وارتداء ملابس بأكمام طويلة.

وقال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إن تفشي المرض شهد تصاعدا سريعا منذ أواخر يونيو باجمالي 69483 حالة مؤكدة و327 حالة وفاة في الفترى من 1 يناير إلى 7 أغسطس، مع معدل وفيات بلغ 0.47 في المئة، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن الحالات من جميع المقاطعات الـ64 في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وفي يوليو، تم الإبلاغ عن 43854 حالة إصابة و204 حالات وفاة، ما يمثل 63 في المئة من إجمالي الحالات و62 في المئة من الوفيات.

وتعد هذه الزيادة الحادة في الأرقام غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مما يؤكد خطورة التفشي المستمر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إن «ارتفاع معدل الإصابة بحمى الضنك يحدث في سياق هطول كميات غير عادية من الأمطار إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، مما أدى إلى زيادة عدد البعوض في جميع أنحاء بنغلاديش».

ويعاني مرضى حمى الضنك من أعراض مثل الصداع والحمى الشديدة والإرهاق والآلام الشديدة في العضلات والمفاصل وتضخم الغدد والقيء والطفح الجلدي.

بنجلاديش حمى الضنك منظمة الصحة العالمية تفشي حمي الضنك
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