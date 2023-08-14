نائب رئيسة تايوان: لن نتراجع أمام التهديدات ومستعدون للتحدث مع الصين

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نائب رئيسة تايوان
نائب رئيسة تايوان

قال نائب رئيسة تايوان وليام لاي خلال زيارة للولايات المتحدة نددت بها الصين إنه إذا كانت تايوان آمنة سيكون العالم آمنا، وكرر في الوقت نفسه استعداده للتحدث مع الصين.

ويعد لاي المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في يناير، وهو موجود في الولايات المتحدة فيما يعد رسميا توقفا عابرا في طريقه إلى باراغواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها الجديد. وباراغواي واحدة من 13 دولة فقط تحافظ على علاقات رسمية مع تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال لاي في تصريحات له على مأدبة غداء في نيويورك نشرها مكتب الرئاسة في تايوان «إذا كانت تايوان آمنة سيكون العالم آمنا وإذا كان مضيق تايوان ينعم بالسلام فإن العالم سيسوده السلام».
 

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