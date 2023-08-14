تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين استمرار التحسن فى الأحوال الجوية ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبحسب الخبراء يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

وفي مطروح ستكون العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى27 درجة.