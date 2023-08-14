عاجل.. تعرف الآن على نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد في المرحلة الأولى 2023

عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2023/2024

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، خلال دقائق إعلان نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2023/2024، وذلك عقب إغلاق باب التقديم أمام الطلاب للمرحلة الأولى مساء يوم الخميس الماضي.

وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية في التقرير التالي موعد إعلان نتائج مرحلة التنسيق الأولى، وكيفية الحصول على النتيجة الآن من خلال موقع التنسيق، ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد.

الآن.. نتيجة مرحلة التنسيق الأولى للجامعات

يستعد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات والمعاهد المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي الآن، لإعلان الحد الأدنى لمرحلة التنسيق الثانية، ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد المختلفة أمام الطلاب وموعد فتح باب تقليل الاغتراب.

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة



وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب التقديم للطلاب بالمرحلة الأولى في مطلع الأسبوع الماضي وحتى مساء يوم الخميس، قبل أن تقوم الوزارة بتسجيل الرغبات وتوزيع الطلاب والاستعداد للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال دقائق معدودة.



تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد المصرية، على إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة، من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.



تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

تشير التوقعات إلى ارتفعت مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضي، على أن كليات الطب البشرى ستسجل حدًّا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

تنسيق المرحلة الأولى



تنسيق المرحلة الأولى.. كليات الشعبة الأدبية



وينتظر طلاب وطالبات الشعبة الأدبية، الكشف تنسيق الكليات الأدبية، وذلك عقب غلق باب التقديم أمام طلاب لتعديل الرغبات خلال الساعات الماضية، في ظل ارتفاع مؤشرات النجاح فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر القبول بالكليات الأدبية خلال العام المقبل عن العام الماضي.