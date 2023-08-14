عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2023/2024

عاجل.. تعرف الآن على نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد في المرحلة الأولى 2023

تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، خلال دقائق إعلان نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2023/2024، وذلك عقب إغلاق باب التقديم أمام الطلاب للمرحلة الأولى مساء يوم الخميس الماضي.

وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية في التقرير التالي موعد إعلان نتائج مرحلة التنسيق الأولى، وكيفية الحصول على النتيجة الآن من خلال موقع التنسيق، ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد.

الآن.. نتيجة مرحلة التنسيق الأولى للجامعات 

 

يستعد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات والمعاهد المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي الآن، لإعلان الحد الأدنى لمرحلة التنسيق الثانية، ومؤشرات القبول بالكليات والمعاهد المختلفة أمام الطلاب وموعد فتح باب تقليل الاغتراب.

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة  


وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب التقديم للطلاب بالمرحلة الأولى في مطلع الأسبوع الماضي وحتى مساء يوم الخميس، قبل أن تقوم الوزارة بتسجيل الرغبات وتوزيع الطلاب والاستعداد للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال دقائق معدودة.


تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى


وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد المصرية، على إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة، من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

txt

اليوم.. حفل ختام الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري

txt

تفاصيل الاجتماع العاصف بين إدارة الأهلي والقناص قبل رحيله


تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

تشير التوقعات إلى ارتفعت مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضي، على أن كليات الطب البشرى ستسجل حدًّا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

تنسيق المرحلة الأولى


تنسيق المرحلة الأولى.. كليات الشعبة الأدبية


وينتظر طلاب وطالبات الشعبة الأدبية، الكشف تنسيق الكليات الأدبية، وذلك عقب غلق باب التقديم أمام طلاب لتعديل الرغبات خلال الساعات الماضية، في ظل ارتفاع مؤشرات النجاح فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر القبول بالكليات الأدبية خلال العام المقبل عن العام الماضي.

تنسيق توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 تنسيق الكليات 2023 ـ 2024 علمي علوم تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية تنسيق الكليات 2024 2023 علمي رياضة تنسيق الكليات 2024 تنسيق الكليات 2024 2023 مرحلة ثانية تنسيق كليات علمي علوم 2023 ـ 2024 تنسيق الكليات 2024 2023 تسريب تنسيق الكليات 2024 2023 تنسيق الكليات 2024 2023 بالنسبة المئوية أدبي تنسيق الكليات والمعاهد الحكومية 2024 ادبي وعلمي ما هو تنسيق الكليات 2023 2024 تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الاولي نتيجة تنسيق المرحلة الاولى تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 تنسيق الثانوية العامة تنسيق كليات المرحلة الأولى 2023 تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023 نتيجة المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية 2021 نتيجة تنسيق نتيجة تنسيب المرحلة الأولى من التنسيق
Elfagr.org

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: 83.65% هو الحد الأدنى للقبول بـ الإعلام

عاجل| تبدأ من 58%.. وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

اليوم.. حفل ختام الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري

تفاصيل الاجتماع العاصف بين إدارة الأهلي والقناص قبل رحيله
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. تعرف على موقف رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة راموس

مباشر تويتر youtube مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر {0-0}.. لايف الآن كووورة Kooora مشاهدة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يوتيوب {الشوط الأول}

مباراة النصر اليوم تويتر.. مباشر الآن الشوط الأول {0-0} مشاهدة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي {شاهد يوتيوب لايف}

عاجل.. فيراري الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وسط صدمة كولر