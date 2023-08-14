من هنا .. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. صرح أيمن عاشور، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 بشأن القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار مسؤولي الوزارة والمسؤولين الحكوميين بمكتب تنسيق القبول الجامعات والمعاهد الحكومية ومحرري مؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

سيتم إعلان في نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 عن طريق الرابط المباشر بعد اجتماع وزارة التعليم العالي. وفي السطر التالي تحدثت "بوابة الفجر" عن كيفية الاستفسار عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 للحصول عليها بعد الموافقة عليها رسميًا من الاجتماع الوزاري.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

تتضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 الطلاب الحاصلين على المجاميع التالية: «342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية».

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد مؤتمر الوزارة، المنعقد ظهر اليوم الاثنين، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط.

كان موقع التنسيق الإلكتروني قد بدأ في استقبال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب الناجحين في الثانوية العامة في 5 أغسطس الجاري، واستمر حتى مساء الخميس الماضي، بحد أدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% فأكثر، ويصل عدد الطلاب إلى 22 ألفا و304 طلاب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15 ألفا و13 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، بإجمالي 74 ألفا 923 طالبا وطالبة، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 112 ألفا و240 طالبا وطالبة.

تنسيق المرحلة الأولي

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

ومن جانبها، وجهت وزارة التعليم العالي الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المنتظر إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 والحد الأدنى للقبول بكل كلية على حدة.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المتوقع أن تأتي درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 كالتالي: