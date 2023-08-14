(ظهرت الآن) رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 PDF.. لينك التقديم لتنسيق للثانية عبر موقع الوزارة

(رابط شغاال) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 PDF .. لينك التقديم لتنسيق للثانية عبر موقع الوزارة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى2023 ورابط تنسيق المرحلة الثانية2023 ظهرت الآن الاثنين 14 أغسطس 2023، بحد أدنى للطب 91.34، طب الأسنان 90،97 أما الحد الأدنى للعلاج الطبيعى 90.12 والصيدلة 89.51، وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للالتحاق بالجامعات، من خلال المؤتمر صحفي، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عامل التنسيق

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023من خلال نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، حيث يمكنك الحصول على نتيجتك عن طريق الدخول على موقع التنسيق التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يحصل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى على نتيجة المرحلة الأولى 2023 فور اعتمادها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، يدخل الطالب على موقع التنسيق من هنــــا.

2- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لـ تنسيق الجامعات.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري، للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

4- يحصل الطالب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وتظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

1- جاء الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 %.

2- بينما كان الحد الأدنى لـ الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 %.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023:

تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. يبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدا في جميع معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، ويتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 عقب ظهرو نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم الاثنين.

موعد التسجيل بمعامل الجامعات:

وقال د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.