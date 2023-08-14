بث مباشر مباراة أبها ضد الهلال تويتر { الشوط الثاني } : يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال ضد أبها تويتر: يلا كورة الآن مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت ، بث مباشر لـ مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي، التي ستلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس، لحساب الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

بث مباشر مباراة الهلال ضد أبها تويتر: مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت، وسيهدف الهلال إلى طمأنة الجماهير التي فاتتها فرصة المشاركة في البطولة العربية من خلال الانطلاق في بداية جيدة في الدوري السعودي عندما يواجه أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

على الرغم من تقدمه بهدف واحد وتأخر النصر، لم يتمكن الزعيم من الحفاظ على تقدمه، حيث خسر هدفين مقابل هدف واحد أمام غريمه اللدود في نهائي جامعة الدول العربية.

ويريد الهلال الذي رحل عن الجامعة العربية استعادة لقب الدوري السعودي بعد خسارته أمام الاتحاد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات الموسم الماضي.

أبها من ضمن أفضل فرق وسط الجدول في دوري روشن، ويتوقع أن يكون خصمًا عنيدًا حتى وإن كانت فوارق المستوى تذهب بوضوح لصالح ضيفه.

متى موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال وأبها على ملعب "المحالة" يوم الإثنين 14 أغسطس/آب 2023.

وحُددت السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت دولة الإمارات، موعدًا لانطلاق المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024؟

مباريات الدوري السعودي 2024 منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC السعودية، وستنقل مباراة الهلال وأبها كالعادة عبرها.

إذا كنت داخل السعودية فيمكنك متابعة المباراة مجانًا عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بتقنية مشاهدة عادية.

الهلال السعودي

ولكن من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية HD وبتغطية شاملة، تحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة الرياضية لفك تشفير قناة SSC EXTRA 1 HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024؟

مباراة الهلال وأبها متاحة مجانًا عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد ولكن ذلك حصرًا داخل المملكة العربية السعودية، وسيكون بتقنية مشاهدة SD.

أما من خارج بلاد الحرمين، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

من معلق مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024؟

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

حسب ما أعلنته قنوات SSC، فإن معلق مباراة الهلال وأبها سيكون عبد الله الحربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

التشكيل المتوقع للهلال أمام أبها

سيكون الاعتماد الأساسي للمدرب جورجي جيسوس على وسط ميدانه القوي بقيادة سافيتش ونيفيز وكنو.

وعلى الصعيد الهجومي، قد يقرر البرتغالي الاعتماد على المهاجم عبد الله الحمدان وإراحة مالكوم نظرًا لضغط المباريات.

تشكيل الهلال ضد أبها

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشيل ديلغادو

التشكيل المتوقع لأبها أمام الهلال

حراسة المرمى: تاتاروشانو

خط الدفاع: سعيد حمسل - أمين عطوشي - عبدالله الزوري - ساري عمرو

خط الوسط: زكريا سامي - أروش ماتيتش - نواف الصعدي

خط الهجوم: سعد بقير - صالح العمري - كايسيدو

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تندرج المباراة القوية الثانية في سلسلة مباريات دوري روشن السعودي، حيث يتواجه الهلال الزعيم وأبها في مباراة يسعى فيها الهلال لاستعادة ثقة جماهيره بعد خسارة لقب بطولة كأس الأندية العربية أمام النصر، منافسه اللدود، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

فريق الهلال، المعروف أيضًا بلقب "الزعيم"، سيدخل مباراته اليوم وهو يحمل آمال جماهيره في تحقيق بداية قوية ومثيرة, ويسعى الفريق لإسعاد جماهيره الحزينة بعد الخسارة في كأس الأندية العربية وفقدان لقب الدوري الذي كان يحمله منذ ثلاث سنوات، حيث حصده الاتحاد في الموسم السابق بجدارة واستحقاق.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "بي إن سبورتس الإخبارية" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر قائلًا: "توصل الهلال إلى اتفاق مع رئيس باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار".

تم تأكيد في تقارير صحفية متعددة أن نادي الهلال قد عرض راتبًا سنويًا قدره 100 مليون يورو على النجم البرازيلي نيمار، وهو زيادة قدرها 20 مليون يورو عن العرض الأول.