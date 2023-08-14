مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة أبها ضد الزعيم تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويلعب فريق “الزعيم” المباراة اليوم الاثنين، مباراة سهلة نسبيا أمام أبها، لذا سيسعى الفريق في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بعد خسارة لقب بطولة كأس الأندية العربية، أمام منافسه وغريمه التقليدي النصر، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ماتش Abha vs Al Hilal اليوم، بث مباشر مباراة أبها ضد الزعيم تويتر: مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) أولى مباريات الهلال في الدوري السعودي 2024 عندما يواجه مضيفه أبها.



لم يكن أمام الموج الأزرق سوى الفوز لتعويض الجماهير عن خيبة أملهم من خسارة البطولة العربية أمام غريمهم النصر، على الرغم من الشكاوى المتكررة بشأن ضيق الوقت بين المباراتين.



تأتي المباراة في وقت تتناقل فيه أخبار كثيرة تفيد بأن الهلال يقترب من عقد صفقة مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان ليصبح حارس المرمى النجم مع متصدر الدوري السعودي وتشكيلة هذا الموسم من النجوم الحاليين. لتكمل في دوري روشن.



جدير بالذكر أن أبها لم ينجح في الفوز على الهلال في مباراة رسمية منذ 2021، فيما انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين على ملعب المحالة بفوز سهل 3-0 لنادي الأرزق.

موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن

15.00: – الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.00: – الرابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

17.00: – الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السودان/ ليبيا/ فلسطين.

18.00: – الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة/ مصر/ قطر/ الكويت.

19.00: – الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

نادي أبها

أستعد أبها جيدًا لبداية الموسم وأبرمت إدارة النادي العديد من الصفقات القوية ومن الصفقات التي تعاقد معها الفريق المدافع الأرجنتيني فابيان نيغويرا، إضافة إلي اللاعب الغيني فرنسوا كامانو، وحارس المرمى تاتاروشانو، واللاعب السعودي محمد الحوفي، وكذلك اللاعب البولندي غجيفوش كرتشوفياك.

أسعار التذاكر

لم يعلن نادي أبها حتى كتابة سطور هذا المقال عن موعد طرح التذاكر ولا عن أسعارها ونحن نتابع الموقع لحظة باللحظة وسنوافيكم بالموعد والأسعار فور الإعلان عنهما.

التشكيل المتوقع للهلال

حارس الكرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد/ ياسر الشهراني/ خاليدو كوليبالي/ علي أل بليهي.

خط الوسط: – محمد كنو/ ميشايل/ سالم الدوسري/ نيفيز.

خط الهجوم: مالكوم/ سافيتش.

بطاقة المباراة

المباراة أبها & الهلال المنافسة دوري روشن الجولة الأولى الموعد الإثنين 14 أغسطس الساعة 18.00 بتوقيت مكة الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز القناة الناقلة ssc hd 1

تحليل وتوقعات لقاء الهلال وأبها

يُعتبر الهلال-أبها من أكثر المباريات إثارة وتوقعًا في الجولة الأولى من الدوري السعودي، حيث سيواجه أبطال آسيا 2019 و2017 الفريق الذي حارب بشق الأنفس. ودخل الهلال المباراة مطالبا بالتعويض والتصالح مع جماهيره بعد خسارة هدفين مقابل 1 أمام النصر في نهائي البطولة العربية. كما يريد استعادة لقب الدوري الذي خسره أمام الاتحاد الموسم الماضي، الهلال لديه تاريخ جيد أمام أبها، بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات بنتائج ممتازة (3-0، 4-1، 5-0) ولم يخسر منذ عام 2001.. مثل سافيتش ونيفيز وكوليبالي وألدو ساري والحمدان وغيرهم من اللاعبين المؤثرين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

ولكن أبها لا يُستهان به، فهو فريق قادر على تقديم مستوى جيد وإزعاج أكبر الفرق. يضم أبها في صفوفه لاعبين متمكنين وذو خبرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

إذًا، فإن المباراة تحمل في طياتها إثارة وتشويقًا، ولا يُمكن التنبؤ بالنتائج بسهولة. لكن يُعتبر الهلال هو المُرشح للفوز، نظرًا لقوة تشكيلته.