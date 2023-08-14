كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد (يلا شوت) تويتر X بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

انطلقت الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي 2023-2024، يرافقها المتعة والإثارة والحماس والندية التي لا تُضاهى، إذ يتميز الدوري السعودي للمحترفين بلمساته السحرية والتنافس الشديد، وفي مواجهة قوية تعد ذروةً للتنافس والتشويق يلتقي فريقي الرائد والإتحاد مساء الاثنين 14 أغسطس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الأسبوع الأول، وعبر السطور التالية سوف نتعرف على موعد مباراة الرائد والاتحاد اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد (يلا شوت) تويتر X بث مباشر اليوم في الدوري السعودي VS Raed Live Stream، يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة هامه تجمع بين الاتحاد والرائد، مساء اليوم الإثنين 14 أغسطس، لحساب فعاليات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم الاثنين 14-8-2023 ضمن الجولة الاولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن لكرة القدم Ittihad VS Raed Live Stream على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي بتعليق واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي بتعليق واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق حماد العنزي على الساعة 15.00 بتوقيت جرينيتش حصريًا على موقع الفجر يلا شوت.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد

أعلن نادي الرائد السعودي استعداداه التام لبطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، بعدة تغييرات جذرية في صفوفه، وشملت هذه التغييرات الكادر الفني أيضًا للفريق؛ وذلك من خلال تعيين المدرب الكرواتي إيجور يوفيتيش، إيجور الذي يمتلك عدة أسماء جديدة قادمة إليه لتمنح الفريق جوهرًا مختلفًا بعد حصده المركز العاشر في بطولة الدوري الموسم الماضي؛ الصفقات بدأت بوصول مجاني للجزائري أمير سعيود، البرتغالي أندريه موريرا من صفوف جراسهوبر السويسري، اللاعب الدولي السنغالي مامادو لوم، السعودي حمزة اليزاني من صفوف الوحدة السعودي، مع احتمالية وصول لصفقة أخيرة اللاعب التابع لنادي بوردو الفرنسي ألبيرت إليث؛ وتُلعب مباراة الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي في موسمه الجديد 2023-2024 في ملعب الملك عبد الله في المدينة الرياضية، حين تبدأ المباراة بتوقيت جمهورية المصرية والمملكة العربية السعودية في الساعة السادسة مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة والرائد

حصلت مجموعة قنوات Ssc السعودية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2023-2024 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة Ssc Sport 1HD لنقل المباراة بتعليق حماد العنزي، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة والرائد

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي بدر سات تحت تردد 12380 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد

وكان الاتحاد قد حضر للموسم الجديد بشكل قوي كونه خاض البطولة العربية وقدم أداء جيد ولكن خرج من ربع النهائي على يد الهلال، واستفاد من مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق ومن أبرزهم: كريم بنزيما، نجولي كانتي، جوتا، بالإضافة لفابينو إلى قد يشارك اليوم في أول مباراة له.

وأنهى العميد استعداداته للمباراة بشكل قوي وجهد كبير، حيث يأمل حامل اللقب القتال بشراسة اليوم لتحقيق الفوز وخطف أول النقاط الكاملة لمواصلة الدفاع عن لقبه للمسوم الثاني تواليًا.

بطاقة مباراة الاتحاد Vs الرائد