مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم بث مباشر يلا شوت دوري روشن

بث مباشر الاتحاد اليوم SSC: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم بث مباشر يلا شوت دوري روشن ، استعد اتحاد جدة بقوة للموسم الجديد خلال الميركاتو الصيفي 2023 بتعاقده مع أفضل لاعب في العالم صاحب البالون دور النجم الفرنسي الجزائري وأسطورة ريال مدريد كريم بنزيما.

بث مباشر الاتحاد اليوم SSC: مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم بث مباشر يلا شوت دوري روشن،يهتم بالبحث الكثير من عشاق الكرة المستديرة بالبحث عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الإتحاد والرائد دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2023ومن خلال مقالنا سنتعرف على ماهي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم بث مباشر يلا شوت دوري روشن

يلتقي العميد والرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023-2024.

ويسعى الاتحاد من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي حصده الموسم الماضي بعد صراع مع النصر.

واختتم النسخة الماضية متصدرًا الترتيب برصيد 72 نقطة بعدما فاز في 22 مواجهة وتعادل في 6 مواجهات وخسر مواجهتين.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والرائد اليوم 2024

يمكننا من مشاهدة مباراة الفريقين عبر شاشة قناة SSC Sports HD1 المشفرة، والتي لا بد من ااشتراك بها حتى يمكننا الاستمتاع بالمباراة وهي من ضمن قنوات SSC الرياضية السعودية وهي من القنوات التي تتخصص في عرض المباريات الهامة والمميزة وبعض من البرامج الرياضية والاحداث الجارية في عالم الكرة وذلك على مدار اليوم.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الإتحاد والرائد اليوم

SS*C 1 SD KSA

Es’hailSat | Badr 26°E – 12418 H 27500

SS*C 5 SD KSA

Es’hailSat | Badr 26°E – 12418 H 27500

Sport Italia ( Solo Calcio ) SD

Hotbird 13°E 11179 H 27500

5 HD Turkey

Turksat 42°E -12346 H 9600

Turksat 42°E -12356 H 7100

كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد

يعلم المدرب البرتغالي نونو سانتو، جيدًا أن المنافسة في بطولة الدوري السعودي صعبة ومعقدة في المواسم القيادة؛ إذ تعاقدت الأندية السعودية مع عدة صفقات كبيرة في عالم الكرة الأوروبية ووصلت بها إلى دوري روشن السعودي بهدف تطويره، الإتحاد البطل وحامل اللقب في النسخة الأخيرة في البطولة، يُدرك أن كسر حالة السيطرة الكبيرة لنادي الهلال على لقب البطولة يتطلب جهدًا أكبر للحفاظ عليه؛ ذلك قررت إدارة نادي إتحاد جدة أن تتعاقد مع عدة صفقات تخدم الفريق بعد إصابة نجم الفريق وقائده المصري أحمد حجازي في الرباط الصليبي للركبة، وبدأ الإتحاد السعودي السوق الصيفي في المملكة بصفقتين لا يُمكن إلا أن يكونا من الطراز الأول، حيث استقطب أسطورة ريال مدريد واللاعب حامل الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة؛ كريم بنزيما، وأيضًا أعلن إتحاد جدة تعاقده مع بطل العالم 2018 مع فرنسا؛ نجولو كانتي، وأتم الفريق صفقاته القوية بالتوقيع مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فابينهو في صفقة انتقال حر، وكان نادي إتحاد جدة رغم تقديمه أداء جيد وتصدر مجموعته الأولى في بطولة الأندية العربية التي أٌقيمت أحداثها على أرض المملكة العربية السعودية؛ لكنه في النهاية ودع البطولة على يد نادي الهلال من ربع النهائي منها، كما يتطلع فريق نونو سانتو للدخول في الموسم الجديد بشغف للالتحاق ببطولة كأس السوبر السعودي في يناير من السنة الجديد، حينما يُواجه أندية: النصر السعودي، الهلال، الوحدة، في بطولة لم تُحدد قرعتها بعد.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

بشكل رسمي تم تحديد موعد لقاء الفريقين الرائد أمام الاتحاد في الأسبوع الأول من دوري روشن السعودي موسم 2024، سوف تنطلق المباراة اليوم الموافق 14 أغسطس وبعد ساعات قليلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والسودان وليبيا والبحرين وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، والتي يؤديها الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ظل حضور جماهيري كبير من مشجعي الرائد والاتحاد.