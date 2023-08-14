مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الهلال بث مباشر بـدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الهلال بث مباشر بـدون تقطيع مجاناً

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بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الهلال بث مباشر بـدون تقطيع مجاناً ، يدخل فريق أبها وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوراه داخل منافسات الدوري، وبالتالي لن تكون المباراة سهلة على زعيم الفرق السعودية بالرغم من الفوارق الفنية والبدنية الكبيرة التي تميل بالتأكيد لصالح الهلال.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الهلال بث مباشر بـدون تقطيع، تستعد جماهير فريقي أبها والهلال بحماس كبير لأولى مباريات الفريقين في دوري روشن، والتي أصبحت محط اهتمام كبير من قبل الجماهير، خاصة جماهير الزعيم الهلالي. يأتي ذلك بعد هزيمة الهلال في بطولة كأس الملك سلمان حيث خسر بهدفين مقابل هدف لصالح النصر. وهذه الخسارة أثرت على تطلعات الجماهير الهلالية في الموسم الجديد وآمالهم في المنافسة على البطولات.

تنظم مباراة الهلال وأبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ويعتبر هذا الملعب ملعب المضيف أبها. وتقام المباراة في موعدها المحدد، على الرغم من طلب إدارة الهلال تأجيلها. إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الطلب وأكد على إقامة المباراة في موعدها المحدد.

يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين الهلال وأبها في جولة الأسبوع الأول من منافسات الدوري السعودي. ويسعى الهلال بكامل حماسه وجهوده لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل استعادة ثقة جماهيره وتحقيق الانتصار بعد الهزيمة السابقة. بينما يستعد فريق أبها بقوة وتركيز عالٍ لهذه المباراة القوية، بهدف تحقيق الانتصار وإظهار قوته كفريق منافس.

سيتم فتح أبواب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لاستضافة هذه المباراة المهمة. ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب الجماهير المحلية ومشجعي الفريقين، وتعد هذه المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة نجوم فريقيهم المفضلين يتنافسون على أرض الملعب.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي؟

بينما تذاع مباراة الهلال وأبها اليوم، في جولة الأسبوع الأول من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC Extra 1 HD، وأيضًا عبر قناة SSC Extra 5 HD، وذلك سيكون بصوت المعلق الرائع عبدالله الحربي.

متى موعد مباراة الهلال وأبها الساعة كم في الدوري السعودي؟

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل الهلال ضد أبها

حراسة المرمىعبد الله المعيوف
خط الدفاعياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
خط الوسطروبن نيفيز - محمد كنو - ميلنكوفيتش سافيتش
خط الهجومسالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشيل ديلغادو

تشكيل أبها ضد الهلال

حراسة المرمىتاتاروشانو
خط الدفاعسعيد حمسل - أمين عطوشي - عبدالله الزوري - ساري عمرو
خط الوسطزكريا سامي - أروش ماتيتش - نواف الصعدي
خط الهجومسعد بقير - صالح العمري - كايسيدو
مشاهدة مباراة الهلال وأبها

نيمار ينضم للزعيم في الموسم الجديد

تعاقد نادي الهلال السعودي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الحليفي والنجم البرازيلي نيمار جونيور وتم الاتفاق بشكل نهائي على ذلك..

وأعلن الحساب الرسمي لقناة بي إن الرياضية الإخبارية على تويتر نبأ "توصل الهلال إلى اتفاق مع رئيس باريس سان جيرمان لاستقبال خدمات نيمار".

أكدت تقارير عديدة أن نادي الهلال عرض على النجم البرازيلي نيمار راتبًا سنويًا قدره 100 مليون يورو، أي أكثر من العرض الأولي بمقدار 20 مليون يورو.

وشهدت الترقية موافقة لاعب برشلونة السابق على الانضمام إلى دوري الروشن السعودي.

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وقالت مصادر إن نيمار سيخضع لفحص طبي اليوم (الإثنين 14 أغسطس) وسيتوجه إلى الرياض خلال يومين على متن طائرة خاصة يرافقه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل. وصلت إلى باريس، عاصمة فرنسا، قبل ساعات قليلة.

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وفقًا لموقع سوق الانتقالات الدولي، سجل نيمار 118 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة في 173 مباراة مع باريس سان جيرمان. تعكس هذه الأرقام براعة اللاعبين البرازيليين في فرق الدوري الفرنسي الممتاز.

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