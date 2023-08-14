بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم الاثنين 14-8-2023 في روشن السعودي

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم الاثنين 14-8-2023 في روشن السعودي ، مباراة قوية ثانية، تنطلق في سلسلة مباريات دوري روشن السعودي، عندما يلتقي الهلال الزعيم بنظيره أبها في مواجهة سهلة بحثا عن حفظ ماء الوجه لدى جماهيره بعد خسارة لقب بطولة كأس الأندية العربية، أمام منافسه وغريمه التقليدي النصر، في المواجهة النهائية بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم الاثنين 14-8-2023 في روشن السعودي، بث مباشر مواجهة الهلال ضد أبها اليوم، يتواجه الهلال مع نظيره أبها اليوم الاثنين في افتتاحية مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويخوض الهلال المواجهة ضد أبها وهو في حالة معنوية ليست جيدة خاصة بعد خسارته بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023، من مواطنه النصر بهدفين مقابل هدف، لذلك سيعمل على استعادة عافيته والبدء بقوة عندما يواجه أبها في مستهل انطلاق الموسم الرياضي السعودي.

بث مباشر الان الهلال ضد أبها

ويدخل نادي الهلال السعودي الموسم الجديد، وعينه على استعادة لقب دوري المحترفين، الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي والذي انتصر به الإتحاد لينهي سيطرة الموج الأزرق على البطولة.

في المقابل، يسعى أبها لـ تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، لكنه يعرف صعوبة المهمة لا سيما أن الزعيم يريد الانتصار والثلاث نقاط لعودة الروح المعنوية إلى الفريق.

في المواجهة المقبلة أمام أبها، سيكون اللاعب الدفاعي البارز كاليدو كوليبالي غير متاح للفريق الأزرق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة النهائية لبطولة العرب ضد النصر، بالإضافة إلى ذلك، لن يكون اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش قادرًا على المشاركة بسبب الإيقاف الناتج عن الموسم السابق مع نادي لاتسيو، بسبب تراكمه لخمس بطاقات صفراء.

تاريخ المواجهات المباشرة بين الهلال ضد أبها

إجمالي اللقاءات: 8 مباريات

عدد انتصارات الهلال: 5

عدد تعادلات: 2

عدد انتصارات أبها: 1

عدد الأهداف التي سجلها الهلال: 19 أهداف

عدد الأهداف التي سجلها أبها: 8 أهداف

بث مباشر مباراة الهلال السعودي وأبها

وتتيح بوابة الفجر خدمة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها والتي ستنطلق مساء اليوم الاثنين 14 أغسطس 2024، والتي سيتواجه بها الفريقين في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتبث قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الهلال ضد أبها على على شاشتها بالتحديد قناة EXTRA 1 بتعليق عبدالله الحربي.

تشكيل الهلال ضد أبها

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشيل ديلغادو

التشكيل المتوقع لأبها أمام الهلال

حراسة المرمى: تاتاروشانو

خط الدفاع: سعيد حمسل - أمين عطوشي - عبدالله الزوري - ساري عمرو

خط الوسط: زكريا سامي - أروش ماتيتش - نواف الصعدي

خط الهجوم: سعد بقير - صالح العمري - كايسيدو

يبحث الكثير من عشاق مباريات الدوري السعودي في كل مكان من معرفة مشاهدة مباراة الهلال وابها مباشر مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر اغسطس الجارى للموسم الكروى الجديد 2023-2024.

مشاهدة مباراة الهلال وابها

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادى الهلال بث مباشر لمواجهة فريق نادي ابها بقيادة مديره الفني جورجى جيسوس في مباريات الدوري السعودي الأسبوع 1 والاختبار الأول في مباريات الدوري السعودي.