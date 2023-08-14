مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد بث مباشر كورة لايف اليوم

مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد بث مباشر كورة لايف اليوم 14-08-2023 في الدوري السعودي koora live، مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم الاثنين 14-8-2023 ضمن الجولة الاولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن لكرة القدم Ittihad VS Raed Live Stream على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي بتعليق واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي بتعليق واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق حماد العنزي على الساعة 15.00 بتوقيت جرينيتش

مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد بث مباشر كورة لايف اليوم

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023-2024.

مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد بث مباشر كورة لايف اليوم

وانتصر نادي الاتحاد بلقب دوري روشن الموسم الماضي، ويأمل العشاق هذا الموسم في الحفاظ على اللقب بفضل الصفقات القوية التي أبرمها الفريق، وعلى رأسها كريم بنزيما ونغولو كانتي.

لكن المنافسة لن تكون سهلة بالتأكيد، فقد دعمت غالبية أندية القمة صفوفها، حيث انضم ماني وبروزوفيتش لرونالدو في النصر، ونيفيس وسافيتش ومالكوم للهلال وغيرهم.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: مطلق الحريجي

في خط الدفاع: محمد كريشان - فهد السويفي - فواز فلاته

في خط الوسط: علي بكري - عبدالله المفرج - نايف هزازي - عبد المحسن القحطاني

في خط الهجوم: محمد سالم - محمد الدوسري - راكان الدوسري.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الرائد

حارس المرمي: جروهي.

دفاع: شراحيلي، هوساوي، العليان، بامسعود.

وسط: كانتي، كرونادو، سلطان الفرحان.

هجوم: جوتا، بنزيما، رومارينيو.

وتوج العميد، بلقب الدوري السعودي،بعد غياب 13 عامًا، وللمرة التاسعة في تاريخه بمشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، في الموسم الماضي.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد والرائد اليوم

تذاع مباراة فريق الاتحاد اليوم ضد نظيره فريق الرائد، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية بالمعلقين.

SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 1 SD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 5 SD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

شاهد Shahid VIP بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

مشاهدة مباراة الرائد والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

ولمن يرغب في مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة 4:00 بتوقيت المغرب وتونس.