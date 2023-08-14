مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت [دوري روشن] ، يدخل فريق الهلال أو الزعيم مباراة اليوم، محملا بآمال جماهيره نحو تحقيق ضربة بداية كبيرة وقوية، لمصالحة جماهيره الحزينة ليس فقط لخسارة كأس الأندية العربية، ولكن أيضا بعد خسارة درع الدوري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد حصول الاتحاد على النسخة الأخيرة عن جدارة واستحقاق.

ماتش الموج الأزرق بين Abha vs Al Hilal اليوم، بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت، تتقرب الجماهير العربية المواجهة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن، والذي ينطلق مساء اليوم الإثنين 14 أغسطس الجاري، حيث يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) هذه المواجهو البارز، ويمكن مشاهدة مباراة الهلال ضد أبها مباشر عبر شبكة قنوات ssc الرياضية.

يمكن للمتابعين مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم، وذلك عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1 HD ويعلق على أشواط المباراة المعلق الصوتي عبدالله الحربي، كما أسندت مهمة التعليق للمعلق الصوتي محمد الخامسي ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف.

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يتوقع الهلال أن يبدأ موسم 2023-24 في الدوري السعودي للمحترفين بداية ناجحة عندما يتوجه إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لمواجهة أبها مساء الإثنين.

جاء المضيفون إلى هذه المباراة بعد تعادلهم بنتيجة 1-1 في مباراة ودية قبل الموسم ضد نادي سيباهان الإيراني في الدوري المحترف، فيما تكبد الفريق الضيف خسارة 2-1 في نهائي كأس العرب للأندية.

من العدل أن نقول إن أبها شهد موسمًا سيئًا في المرة الأخيرة، حيث حل في المركز الثاني عشر، وهو ما كان أقل بثلاث نقاط حيث أنهوا الموسم السابق.

أدى أدائهم الضعيف في الموسم الماضي إلى انفصالهم عن مدربهم السابق، حيث تولى تشيسلاف ميتشنيويتز الدور في يونيو، على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على إحداث تأثير كبير، حيث خسر خمسًا من المباريات السبع التي تولى المسؤولية عنها.

على مدار الموسم، حقق أبها إجمالي 35 نقطة، وهو ما كان أفضل بنقطتين فقط من فريق الفيصلي الهابط وسجل تسعة انتصارات فقط في 30 مباراة، إلى جانب ثمانية تعادلات و13 خسارة.

ومع ذلك، في حين أن سجلهم الإجمالي لهذا الموسم كان مخيبًا للآمال، فمن بين الانتصارات التسعة التي حققوها الموسم الماضي، جاء سبعة منهم على أرضهم، وكان ذلك سادس أفضل حصيلة لأي فريق في الدوري.

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ومع ذلك، فقد جاءوا إلى هنا ضد فريق كان متصدرًا في المركز الثالث على مر السنين وخسر أمامهم في مباراتي الدوري الموسم الماضي، ولم يكن مفاجئًا أن نراهم يظهرون في المركز السادس.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من احتلاله المركز الثالث، إلا أن الهلال كان سيشهد الموسم الماضي على أنه خيبة أمل كبيرة، حيث اضطر للتخلي عن لقب الدوري بعد حفاظه عليه لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

حصد فريق خورخي جيسوس 59 نقطة في 30 مباراة، وهو أقل بثماني نقاط من رصيده السابق وسجل 17 انتصارًا وثماني تعادلات وخمس هزائم وسجل 54 وتنازلت شباكه عن 29 نقطة في ذلك الوقت.

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كان الهلال على حق في المزيج على اللقب مع الاتحاد والنصر لغالبية الموسم، لكن سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز في أبريل جعلتهم يتأخرون، ولم يتمكنوا من تعويض عجز.

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منذ ذلك الحين، شاركوا في كأس العرب للأندية، وبعد خسارة مباراتهم الافتتاحية أمام السد، عادوا بثلاثة انتصارات على الوداد البيضاوي، الاتحاد والشباب قبل أن يخسروا أمام النصر والفائز في الوقت الإضافي من كريستيانو رونالدو.

على الرغم من خيبة الأمل هذه، فقد قاموا بعدة صفقات كبيرة خلال الصيف، والتي يأملون أن تعيدهم إلى صدارة الدوري، وسيرغبون في تحقيق فوز قوي هنا لوضع علامة على البقية هذا الموسم.