مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport

يلا كورة: بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport الدوري السعودي بث تويتر Ittihad VS Raed Live Stream ،سيكون بإمكانك متابعة مباراة الاتحاد مع الرائد مباشرة وبث مباشر في اليوم الاثنين الموافق 14 من أغسطس في عام 2023. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين - دوري روشن لكرة القدم. ستقام المباراة على أرض ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ستتم بث المباراة مباشرة عبر قناة SS Sport 1 HD بتعليق من معلق SS Sport 1 SD، وكذلك عبر قناة SS Sport 5 HD بتعليق من معلق SS Sport 5 SD. سيقدم التعليق حماد العنزي. سيبدأ اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport

خاض الاتحاد مشوار رائع بالموسم الماضي بالدوري، حيث أنه حقق الانتصار في 22 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في مواجهتين فقط.

بينما اختتم الرائد موسمه في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، حيث أنه فاز في 9 مباريات وتـعادل في 7 مواجهات والهزيمة في 14 لقاء.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم SSC Sport

ودعم الاتحاد صفوفه بنجوم عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق.

وشارك الاتحاد السعودي هذا الموسم،في البطولة العربية للأندية 2023، التي أقيمت على ملاعب المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد والرائد اليوم

تذاع مباراة فريق الاتحاد اليوم ضد نظيره فريق الرائد، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية بالمعلقين.

SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 1 SD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

SSC SPORT 5 SD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

شاهد Shahid VIP بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي

حكم مباراة الاتحاد اليوم

يُدير مواجهة اتحاد جدة والرائد الحكم البرتغالي (لويس جودينهو)، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وفي نفس السياق، يدرك الرائد أهمية المباراة وصعوبة المواجهة نظرًا لوقة الخصم، ولكن سيحاول الفريق الذي دعم صفوفه بذل أقصى جهد ممكن اليوم لتقديم أداء مميز يخطف من خلاله العلامة الكاملة أو الخروج بنقطة ترضي طموحاته.

الرائد – اتحاد جدة

دوري روشن – الجولة الاولى

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

الحكم البرتغالي (لويس جودينهو)

منقولة على قناة (SSC1 HD)

الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي زكريا هوساوي - أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي فابينيو - نغولو كانتي جوتا - رومارينيو - صالح العمري كريم بنزيما

تشكيل الرائد المتوقع أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: مطلق الحريجي

في خط الدفاع: محمد كريشان - فهد السويفي - فواز فلاته

في خط الوسط: علي بكري - عبدالله المفرج - نايف هزازي - عبد المحسن القحطاني

في خط الهجوم: محمد سالم - محمد الدوسري - راكان الدوسري.