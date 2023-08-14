بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | يلا شوت

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | يلا شوت ، ويبحث الكثيرون من عشاق ومحبي الدوري السعودي، عن بث مباشر لمباراة الهلال وأبها، في الجولة الأولى من دوري روشن.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | يلا شوت، يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي أبها في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023-24.

الزعيم قادم من خسارة في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 على يد النصر، والذي توج بالبطولة العربية التي استضافتها المملكة منذ أيام.

كان نادي الهلال نشطًا خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، وضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، حيث استقطب نيفيس وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وخالديو كوليبالي، واقترب بشدة من التعاقد مع البرازيلي نيمار، ليدخل الموسم الجديد وعينه على إعادة اللقب من جديد.

ما القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023-2024؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024، وكيفية مشاهدة البث المباشر وأكثر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024

تُنقل مباريات دوري روشن 2024 فقط وحصريًا من خلال شاشة قنوات SSC السعودية.

حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها بالدوري السعودي 2024 وأسعارها

مباراة الهلال وأبها منقولة مجانًا من خلال قناة SSC1 EXTRA 1 SD، ولكن لمتابعتها عبر قناة SSC EXTRA 1 HD ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024

هناك طريقة واحدة لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها وهي تطبيق شاهد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها

المباراة ستكون متاحة مجانًا بتقنية SD، ولكن لمتابعتها بتقنية HD ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC Extra على النايل سات تردد قناة SSC Extra على عرب سات تردد القناة.. 12523

تصحيح الخطأ.. 5/6

معدل الترميز.. 27500

الاستقطاب.. عمودي تردد القناة.. 12417

الاستقطاب.. أفقي

معدل الترميز.. 27500

جودة القناة.. HD.

تشكيل الهلال ضد أبها

حراسة المرمى عبد الله المعيوف خط الدفاع ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد خط الوسط روبن نيفيز - محمد كنو - ميلنكوفيتش سافيتش خط الهجوم سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشيل ديلغادو

تشكيل أبها ضد الهلال

حراسة المرمى تاتاروشانو خط الدفاع سعيد حمسل - أمين عطوشي - عبدالله الزوري - ساري عمرو خط الوسط زكريا سامي - أروش ماتيتش - نواف الصعدي خط الهجوم سعد بقير - صالح العمري - كايسيدو

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي هو الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم

كان الهلال قد واصل التحضير للموسم الجديد بخوض العديد من اللقاءات الودية في الفترة الماضية ومن ثم خوض البطولة العربية للأندية الأبطال التي كانت أفضل استعداد للموج الأزرق قبل بداية الموسم السعودي حيث فقد الفريق اللقب بالخسارة أمام النصر في النهائي.

وعمل الهلال بشكل قوي ترتيب صفوفه للموسم الجديد بعد موسم ماضي غير مرضي، مما حعله يتعاقد مع المدير الفني الجديد جورجي جيسوس ومن ثم جلب العديد من الصفقات الصيفية المميزة، وهم: كاليدو كوليبالي، روبين نيفيز، سافيتش، مالكوم.

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واستعد الزعيم للمباراة بتركيز تام وبشكل قوي للغاية، حيث تطمح كتيبة المدير الفني جيسوس تقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف النقاط الكاملة لمواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

وفي المقابل، يبحث أبها في أول مباراة له بالدوري المحلي عن الفوز وتحقيق أول النقاط الكاملة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز والقتال بشراسة عالية لنيل مراده أمام خصم عنيد وقوي.