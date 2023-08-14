مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت اليوم: مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر يلا شوت، ستقام مباراة الهلال ضد أبها اليوم في الدوري السعودي، وستكون متاحة للمشاهدة بث مباشر عبر يلا شوت. ستجرى المباراة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، وهي تعد أولى مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024. وسيكون الهلال على موعد مع مضيفه أبها.

الهلال يسعى للفوز لتعويض جماهيره بعد خيبة أمل البطولة العربية

فريق الهلال، المعروف بلقب “الموج الأزرق”، يدخل المباراة بتطلعات كبيرة لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره. وذلك لتعويضها عن خيبة أمل فقدانه لقب البطولة العربية أمام منافسه الغريم النصر. ورغم الشكاوى المتكررة من ضيق الوقت بين المباراتين، إلا أن الهلال يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار في هذه المباراة واستعادة الثقة.

من جانب آخر، تثار العديد من الأخبار والتقارير حول اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من فريق باريس سان جيرمان. وذلك ليكون جزءًا من تشكيلة الهلال ويساهم في تحقيق الانتصارات. إذا تمت هذه الصفقة، فسينضم نيمار إلى قائمة النجوم المميزين الذين يشاركون في دوري روشن هذا الموسم.

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام في الدوري السعودي، حيث يسعى الهلال للفوز وتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد.

من المهم أن نشير إلى أن فريق أبها لم يحقق الفوز على الهلال في أي مباراة رسمية منذ عام 2021، وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب المحالة، انتهت بفوز سهل للفريق الأزرق بنتيجة 3-0.

فيما يلي سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأبها وبعض التفاصيل الأخرى.

متى ستُقام مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2024؟

سيتم لعب مباراة الهلال وأبها يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2024؟

ستُنقل مباريات دوري روشن 2024 حصريًا عبر شاشات قنوات SSC السعودية.

سيتم بث مباراة الهلال وأبها مجانًا على قناة SSC1 EXTRA 1 SD، ولكن إذا كنت ترغب في مشاهدتها على قناة SSC1 EXTRA 1 HD، ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة وشراء جهاز GOBX لفتح التشفير.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام أبها

من المتوقع أن يستمر المدرب جورجي جيسوس في اعتماد تكتيك 4-3-3، الذي استخدمه بشكل رئيسي خلال بطولة الأندية العربية. ومن المتوقع أن يعتمد على اللاعبين مالكوم والدوسري وميشيل ديلغادو بشكل أساسي في الهجوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

التشكيلة المتوقعة للهلال ضد أبها: 4-3-3

– حارس المرمى: محمد العويس

– الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد

– الوسط: ميلنكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز

– الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو