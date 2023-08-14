مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم في الدوري السعودي اليوم

يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم في الدوري السعودي اليوم

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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم في الدوري السعودي اليوم،يستعد الهلال لمواجهة نظيره أبها مساء اليوم الإثنين 14 أغسطس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

يبحث الكثير من عشاق مباريات الدوري السعودي في كل مكان من معرفة مشاهدة مباراة الهلال وابها مباشر مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر اغسطس الجارى للموسم الكروى الجديد 2023-2024.

مشاهدة مباراة الهلال وابها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادى الهلال بث مباشر لمواجهة فريق نادي ابها بقيادة مديره الفني جورجى جيسوس في مباريات الدوري السعودي الأسبوع 1 والاختبار الأول في مباريات الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم في الدوري السعودي اليوم

يفتتح ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق الهلال ونظيرة فريق ابها يوم الإثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع الأول من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من أجل تحقيق الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الكاملة.

ويبدأ فريق الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة ابها في أولى جولات فريق الهلال في الدوري، ويدخل الهلال هذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من اخل الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الكاملة وتعويض خسارة كاس البطولة العربية امام فريق النصر بهدفين مقابل هدف وسجل الأسطورة كريستيانو رونالدو هدفين الفوز علي فريق الهلال.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل فريق الهلال أو الزعيم مباراة اليوم، محملا بآمال جماهيره نحو تحقيق ضربة بداية كبيرة وقوية، لمصالحة جماهيره الحزينة ليس فقط لخسارة كأس الأندية العربية، ولكن أيضا بعد خسارة درع الدوري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد حصول الاتحاد على النسخة الأخيرة عن جدارة واستحقاق.

رابط مباشر لـــمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

رابط مباشر لـــمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

وتنطلق مباراة الهلال وابها، يوم الاثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 5:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 7:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وابها

تردد قناةSSC EXTRA 1 HD  على عرب سات

رابط مباشر لـــمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

رابط مباشر لـــمشاهدة مباراة الهلال وأبها | اضغط هنـــا

  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وابها

وتنقل مباراة الهلال ضد منافسة ابها مساء يوم الإثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة SSC Extra 1 HD، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي، وتنقل المباراة أيضًا عبر قناة SSC Extra 1 SD بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

في المقابل يدخل فريق أبها الذي يُعتبر أحد أندية الوسط في جدول المسابقة، سعيا لتحقيق نتيجة جيدة والخروج بنقطة على الأكثر، وبالتالي لن تكون المباراة سهلة على زعيم الفرق السعودية بالرغم من الفوارق الفنية والبدنية الكبيرة التي تميل بالتأكيد لصالح الهلال.

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