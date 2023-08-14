بعد فشل صفقة صلاح.. الاتحاد يتجه للتعاقد مع نجم تشيلسي



يكثف فريق اتحاد جدة السعودي مجهوداته، من أجل إنهاء موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بشكل مبهر وذلك من خلال حسم صفقة قوية من العيار الثقيل، تكون له بمثابة مسك ختام انتقالاته الصيفية، وذلك بعد أن نجح في التعاقد مع لاعب ريال مدريد ونجمه المتألق كريم بنزيما.

الاتحاد يرصد التعاقد مع سترلينج

وكان فريق الاتحاد يضع أعينه على نجم ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، لكن قوبل عرضه بالرفض التام من قبل محمد صلاح، حيث أنه فضل البقاء ضمن صفوف فريقه حتى يحقق المزيد من الألقاب.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك لاعب أخر من صفوف الدوري الإنجليزي يدخل على رادار اتحاد جدة السعودي، وهو اللاعب رحيم ستيرلينج لاعب فريق تشيلسي، الذي تراجع مستواه مع فريقه الموسم الماضي.

ويذكر أنه في حال التوقيع مع رحيم ستيرلينج من صفوف تشيلسي، لم يكن هو أول لاعب من صفوف تشيلسي في دوري روشن السعودي، فقد استطاع الهلال ضم كاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى ميندي إلى الأهلي وكانتي للاتحاد.

والجدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة، نجح في إبرام العديد من الصفقات النارية خلال الفترة الحالية من موسم الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع نجوم عالمية ذات أسماء كبيرة، يأتي أبرزهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

وتعاقد أيضًا مع اللاعب نجولو كانتي من تشيلسي، والبرازيلي فابينيو من ليفربول، والجناح البرتغالي جوتا من سلتيك، بجانب سلطان الفرحان من الرائد وصالح العمري من أبها.